Sinner asfalta Ruud nel primo set, la frase urlata da un tifoso a Jannik fa ridere tutto lo stadio

Non poteva iniziare in maniera migliore il quarto di finale di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia contro Casper Ruud. Il numero uno al mondo ha dominato in lungo e in largo il primo set della partita chiudendolo in appena 28 minuti di gioco con un parziale mostruoso di 25 punti a 7. Un passo importante verso la conquista della finale, dove ad attenderlo c'è lo statunitense Tommy Paul.

Sinner, l'episodio durante il primo set con Ruud

Dopo un avvio di altissimo di livello, sul 3-0 in suo favore Sinner ha sbagliato il suo primo colpo dopo un quarto d’ora di partita e un tifoso ironicamente gli ha urlato: “Dai Jan, su col morale”. Da quel momento, l'azzurro ha tenuto il servizio per portarsi avanti 4-0 prima di conquistare un altro break e di chiudere il parziale al sesto game vincendolo ai vantaggi.