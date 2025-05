Sinner, c'è un dato clamoroso: ecco quanti punti ha fatto Ruud in tutto il match

Ruud la prende con filosofia. Dopo il 6-0 6-1 in poco più di un’ora (63 minuti) viene da ridere anche a lui. C’è poco da recriminare, contro il Sinner di oggi c’era semplicemente poco da fare. Dopo l’unico game conquistato ha alzato le braccia al cielo, sempre con il sorriso. Sapeva in cuor suo che non c'era partita con questo Sinner. Dagli spalti un tifoso verso la fine ha gridato a Jannik: “Fagli fare un game, ho pagato 200 euro il biglietto”. Il numero uno al mondo però non si è impietosito. Con Musetti ha scritto un'altra pagina di storia del tennis italiano: mai due azzurri erano arrivati in semifinale nella stessa edizione degli Internazionali.