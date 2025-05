Inizio in salita per Musetti che è sembrato subito nervoso contro Alcaraz, nella sfida al Centrale del Foro Italico, che vale la finale degli Internazionali d'Italia. Lorenzo ha fatto tanti errori, forse anche per colpa del vento. Lo spagnolo ha chiuso il primo set con il punteggio di 6-3 in 54 minuti. Musetti prima del set point decisivo ha spaccato una racchetta a terra, dopo l'ennesima palla finita fuori e si è preso anche un warning dal giudice.

