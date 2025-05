Bufera Medvedev: il pubblico lo infastidisce, lui reagisce con un gesto polemico: Musetti risponde così

Momenti di tensione tra Medvedev e il pubblico di Roma. Durante la sfida con Musetti nel secondo set, sul 5-3 per Lorenzo, il russo ha perso la pazienza come gli succede spesso. Ha battuto mentre il pubblico stava ancora esultando per il game conquistato da Musetti e ha dovuto ripetere, facendo un gesto di stizza. Dagli spalti non hanno gradito ed è partito un “buuuu” per Medvedev che a quel punto si è portato l’indice alla bocca rivolgendosi a tutta la platea. Il russo poi ha ritrovato la calma e si è portato sul 5-4. Poco prima, dall’altra parte del campo, aveva lanciato un’occhiataccia ad alcuni tifosi che lo stavano disturbando. Musetti in entrambe le circostanze è rimasto impassibile aspettando la fine dello sfogo del russo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA