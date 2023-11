Tsitsipas, la maglia della Juve in regalo e il vecchio siparietto con Djokovic

La maglia della Juve in regalo prima di sfidare Sinner: Tsitsipas gradisce e sorride. Gli otto più grandi tennisti sono a Torino per le Nitto ATP Finals e oggi il greco apre il torneo contro Sinner. Ieri Djokovic si è rilassato allo Stadium: ha assistito alla sfida tra Juve e Cagliari in tribuna e poi è andato negli spogliatoi per abbracciare il connazionali Vlahovic e Kostic, ma non solo. Il serbo ha salutato anche Allegri e altri giocatori.