Diretta Sinner-Rune, quando giocano? Orario e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

Quando si gioca Sinner-Rune

La partita tra Jannik Sinner e Holger Rune si disputerà al Pala Alpitour di Torino il prossimo giovedì 16 novembre 2023 nella sessione serale con inzio alle ore 21. L'orario però è ancora da ufficializzare.

Dove vedere in tv e in streaming Sinner-Rune

Il match tra l'azzurro Jannik Sinner e il danese Holger Rune sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 e solo per gli abbonati su Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). In streaming su Rai Play (gratuitamente) e in streaming pay su Sky GO e NOW.

Sinner-Rune, i precedenti

I precedenti tra Sinner e Rune sono solo due ed entrambi i match sono stati vinti dal danese allenato da Boris Becker. Semifinale Atp 250 Sofia 2022: 5-7 6-4 5-2 (rit), semifinale Masters 1000 Montecarlo 2023, 1-6 7-5 7-5.