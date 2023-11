Cosa succede se Sinner, Djokovic e Rune arrivano alla pari: combinazioni Nitto Atp Finals

Sinner vince ma ancora non basta: i dettagli

Tsitsipas si è ritirato dal torneo, e il suo sostituto Hurkacz non potrà passare il turno, viste le due sconfitte rimediate. Rimangono in gioco solo Rune, Djokovic e Sinner. Al momento l'azzurro è in vantaggio grazie alle sue due vittorie, ma non è ancora sicuro del passaggio alle semifinali. Sarà decisiva l’ultima giornata di giovedì con Sinner-Rune e Djokovic-Hurkacz. In caso di vittoria l'azzurro si qualificherà da primo, mentre con una sconfitta dovrà guardare al risultato del serbo.

Gruppo Verde, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Esiste un possibile caso con arrivo alla pari di Rune, Djokovic e Sinner, con 2 vittorie ed 1 sconfitta. Questa ipotesi si realizzerebbe in caso di vittoria del serbo e del danese sull'azzurro. In quel caso sarebbe il coefficente di set a fare la differenza. Con un 2-1 di Djokovic contro Hurkacz, Sinner sarebbe automaticamente qualificato, mentre con il 2-0 l'azzurro sarebbe costretto a vincere almeno un set contro Rune. In caso di arrivo a pari punti e a pari coefficente di set, la qualificazione sarà decisa dal coefficiente di game.