Diretta Sinner-Rune: orario e dove vedere in tv e in streaming le Nitto ATP Finals

Quando si gioca Sinner-Rune: data e orario

L'azzurro e il danese si sfideranno sul campo del Pala Alpitour di Torino nel match della sessione serale, in programma non prima delle ore 21:00.

Sinner-Rune: dove vederla in tv e streaming

Il match tra Sinner e Rune sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), in streaming gratuito su Rai Play e in streaming pay sulle piattaforme Sky GO e NOW.

I precedenti tra Sinner e Rune

Il danese ha vinto le due precedenti sfide contro Jannik Sinner: 5-7, 6-4, 5-2 (con ritiro dell'azzurro) nella semifinale dell'Atp 250 di Sofia 2022 e 1-6, 7-5, 7-5 nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023.

Atp Finals, la classifica del gruppo verde

1) Sinner 2-0 (4-1)

2) Djokovic 1-1 (3-3)

3) Rune 1-1 (3-2)

4) Hurkacz 0-0 (0-0)

5) Tsitsipas 0-2 (0-4)