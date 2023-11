Zverev-Rublev partita inutile? Non proprio. Ecco quanto guadagna chi vince un match

La sfida tra Rublev e Zverev ha chiuso la fase a gironi delle Nitto ATP Finals. Era considerata una sfida inutile, perché i due tennisti erano già eliminati dal torneo. In realtà non è stata proprio un’amichevole, anche perché in ballo ci sono pur sempre dei soldi e dei punti. Il tedesco ha battuto il russo col punteggio di 6-4 6-4. Pur avendo trionfato in due delle tre gare giocate, al pari di Carlos Alcaraz e di Daniil Medvedev, Zverev si è piazzato al terzo posto del girone, alle spalle dello spagnolo, primo, e del russo, secondo, per via della peggiore differenza fra set vinti e set persi.