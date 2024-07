Atp Finals, presentate le novità dell'edizione 2024

Presso il grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino , si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Masterplan delle Nitto ATP Finals 2024 . Il conto alla rovescia per la quarta edizione italiana è ufficialmente partito e a 110 giorni dall'inizio del torneo che vedrà protagonisti i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie del mondo all' Inalpi Arena dal 10 al 17 novembre sono state annunciate tante importanti novità. Alla conferenza hanno preso parte il Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro , il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi , il Presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo , oltre che il Direttore Generale della FITP Marco Martinasso , che ha illustrato il nuovo piano.

Atp Finals, le novità del 2024

La novità strutturale più importante riguarda il Fan Village, la cui capienza salirà circa del 30%, passando dai 4000 ospiti del 2023, agli oltre 5200 del 2024. Il progetto prevede anche un ampliamento del padiglione dedicato ai partner e alle attività commerciali (oltre 2700 mq) del +50% in più rispetto al 2023. All'interno del padiglione sarà anche inserito un maxischermo Led di ben 60 mq. Nell’edizione 2024 saranno inoltre presenti tutti gli sport della racchetta con campi di pickleball, un campo di beach tennis e un campo da padel. Contestualmente all'evento di tennis, a Torino si disputerà la prima edizione delle Nitto ATP Finals eSeries, in cui i migliori 8 giocatori del circuito di qualificazione ‘Road To Torino’ si ritroveranno per l’assegnazione del titolo di ‘Re degli eSports 2024’ sulla piattaforma di gioco Tennis Clash.

Binaghi: "Finals a Torino fino al 2030? Siamo fiduciosi"

Queste le dichiarazioni del numero uno della FITP, Angelo Binaghi: "Oggi gioco d'anticipo e parlo subito del possibile rinnovo delle Nitto ATP Finals in Italia per il prossimo quinquennio. Sono stati mesi importanti nei quali siamo stati impegnati sul versante sportivo per seguire le gesta dei nostri ragazzi prima e delle nostre ragazze dopo, ma sono stati anche impegnativi dal punto di vista organizzativo. Abbiamo avuto ottimi riscontri, quello più importante di cui andiamo più orgogliosi è un convinto sostegno del nostro governo che ci stimola ancora di più ad andare avanti. In questi giorni stiamo ultimando il confronto con i nostri partner e i nostri sponsor più importanti, confidiamo di avere una risposta in tempi brevi e di essere in grado nelle nostre settimane di formulare all'ATP la nostra migliore proposta. Continuiamo ad essere molto fiduciosi e puntiamo a riuscire a tenere le Nitto ATP Finals in Italia per un ulteriore quinquennio".