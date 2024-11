Atp Finals, Djokovic e il silenzio surreale a pochi giorni dal via: mistero sulla partecipazione

Il silenzio surreale di Djokovic fa rumore a cinque giorni dalle Finals a Torino e a due giorni dai sorteggi. Nole è praticamente dentro i magnifici otto, ma la sua presenza è ancora incerta. Il tennista serbo non gioca una partita dalle Six Kings Slam a Riyad. L’ultima apparizione in tornei ufficiali Atp invece risale a Shanghai . Dopo la ricca esibizione in Arabia Saudita, che lo ha visto sconfitto in semifinale da Sinner , si è concesso una lunga vacanza alle Maldive con la famiglia. Tutto lascia pensare che nella testa di Nole la stagione sia finita: probabilmente ha pensato che tanto lo avrebbero scavalcato gli inseguitori nella Race per Torino.

Dietro Djokovic arrancano tutti

E invece sembra che nelle settimane precedenti alle Finals i candidati abbiano fatto di tutto per non effettuare il sorpasso, con tanti risultati inattesi. E così a poche ore dal via ci sono cinque sicuri qualificati: Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev e Fritz. Poi ci sono quattro in corsa per tre posti. Djokovic a 3910 punti, che paradossalmente è quasi dentro anche senza giocare, inseguito da Ruud a 3855, De Minaur a 3745 e Rublev a 3720. In quattro per gli ultimi tre posti. Insomma, forse il campione in carica non aveva fatto i conti con questa situazione: qualificarsi alle Finals dalla spiaggia delle Maldive. E adesso cosa farà? È la domanda che tutti si pongono a poche ore dall’inizio del torneo. Di certo se non dovesse partecipare rischierebbe di finire fuori dalla top 10 nel ranking Atp, e sarebbe la prima volta dal 2018: ma è anche vero che probabilmente la volontà di Djokovic è recuperare le energie per presentarsi al top agli Australian Open. Se dovesse partecipare alle Finals a Torino, non ci arriverebbe di sicuro al top dopo una lunga assenza dai campi con vacanza annessa. Staremo a vedere.

Roddick: "Scommetto che Djokovic non ci sarà a Torino"

Anche Andy Roddick ha parlato di questa strana situazione nell'ultimo podcast di Tennis Channel: "Tre settimane fa ha detto che non avrebbe mai pensato di giocare di nuovo le ATP Finals - le parole di Roddick -. Quindi penso che non giocherà più a Torino. È raro passare dalle Maldive alle Finals. Sarebbe sicuramente una novità. Ma senti, scommetto che a Torino non verrà".