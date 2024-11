Atp Finals, Djokovic non ci sarà: l'annuncio dopo il silenzio surreale a pochi giorni dal via

Il silenzio surreale di Djokovic faceva rumore a cinque giorni dalle Finals a Torino e a due giorni dai sorteggi. Fino a quando, con un messaggio su Instagram, Nole ha annunciato un forfait che era nell'aria: “È un onore qualificarmi alle Nitto Atp Finals di Torino. Avrei davvero voluto esserci, ma a causa di un infortunio non potrò giocare la prossima settimana. Chiedo scusa a tutti quelli che speravano di vedermi. Auguro a tutti i giocatori un fantastico torneo. Ci vediamo presto”.

Djokovic e le vacanze alle Maldive Il tennista serbo non gioca una partita dalle Six Kings Slam a Riyad. L’ultima apparizione in tornei ufficiali Atp invece risale a Shanghai. Dopo la ricca esibizione in Arabia Saudita, che lo ha visto sconfitto in semifinale da Sinner, si è concesso una lunga vacanza alle Maldive con la famiglia. Tutto lasciava pensare che nella testa di Nole la stagione era finita.

Dietro Djokovic arrancano tutti Magari Nole non pensava ci sarebbe stato bisogno di tirarsi indietro, perché gli inseguitori lo avrebbero scavalcato. E invece sembra che nelle settimane precedenti alle Finals i candidati abbiano fatto di tutto per non effettuare il sorpasso, con tanti risultati inattesi. E così a poche ore dal via c'erano cinque sicuri qualificati: Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev e Fritz. Poi c'erano quattro in corsa per tre posti. Djokovic a 3910 punti, che paradossalmente era quasi dentro anche senza giocare, inseguito da Ruud a 3855, De Minaur a 3745 e Rublev a 3720. Insomma, forse il campione in carica non aveva fatto i conti con questa situazione: qualificarsi alle Finals dalla spiaggia delle Maldive. Con il suo passo indietro ora i giochi sono fatti. Forfait Djokovic, chi sono gli otto alle Finals 1. Sinner 10330 punti

2. Zverev 7315 punti

3. Alcaraz 6810 punti

4. Medvedev 4830 punti

5. Fritz 4300 punti

6. Ruud 3855 punti

7. De Minaur 3745 punti

8. Rublev 3720 punti

Djokovic rischiava di essere fuori dalla top 10 Con la mancata partecipazione alle Atp Finals, vinte sette volte, Djokovic rischiava di finire fuori dalla top 10 nel ranking Atp, per la prima volta dal 2018. I risultati di chi gli sta dietro negli ultimi tornei però, hanno scongiurato anche questo. Nella peggiore delle ipotesi il serbo potrebbe finire al nono posto. La sua volontà comunque è presentarsi al top agli Australian Open, dove potrebbe affrontare Sinner o Alcaraz solo dai quarti di finale. Roddick l'aveva previsto: "Scommetto che Djokovic non ci sarà a Torino" Anche Andy Roddick ha parlato di questa strana situazione nell'ultimo podcast di Tennis Channel, poche ore prima dell'annuncio di Djokovic: "Tre settimane fa ha detto che non avrebbe mai pensato di giocare di nuovo le ATP Finals - le parole di Roddick -. Quindi penso che non giocherà più a Torino. È raro passare dalle Maldive alle Finals. Sarebbe sicuramente una novità. Ma senti, scommetto che a Torino non verrà".

© RIPRODUZIONE RISERVATA