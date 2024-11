Finals, c’è l’incognita campo a Torino: l’aspetto che avvantaggia Sinner

TORINO - Tu tti in fila dietro Sinner, Alcaraz e Zverev. L’assenza di Djokovic e lo scarso stato di forma di Medvedev lasciano pochi dubbi sui grandi favoriti delle Nitto ATP Finals 2024. La griglia è presto fatta: Jannik Sinner, nel suo habitat naturale (cemento indoor), davanti; subito dietro Carlos Alcaraz, per status e capacità di alzare il livello nei grandi appuntamenti, e Alexander Zverev, in stato di grazia e già vincitore di due edizioni del Master (2018 e 2021).



Atp Finals, il sorteggio di oggi