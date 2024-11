Sinner e Alcaraz, che show: si intervistano a vicenda tra domande scomode e gag divertenti

Sinner e Alcaraz sognano entrambi un gran finale di stagione. Potrebbero trovarsi uno di fronte l'altro prima in finale a Torino , per le Atp Finals, e poi una settimana dopo a Malaga in Coppa Davis , dove il tabellone potrebbe regalare un'affascinante finale Italia-Spagna . I social ufficiali dell'Atp Tour hanno pubblicato un'intervista molto simpatica tra i due grandi avversari, ma anche amici fuori dal campo. In attesa di vederli darsi battaglia in campo è curioso vederli sereni, sorridenti e rilassati, mentre si fanno delle domande a vicenda. Il video è subito diventato virale.

Ecco l'intervista a vicenda tra Sinner e Alcaraz

Sinner: “Hai un soprannome per me nello spogliatoio?”



Alcaraz: “Ti chiamo come ti chiamano tutti, carota”.



Sinner: “Ah ok, facile. Io direi, una cosa che ti si addice molto, tu sei una bestia. La bestia sta arrivando e tu arrivi".



Alcaraz: “Un colpo che prenderesti da me”



Sinner: “È molto facile, il drop shot, così vicino al net”



Alcaraz: “Io prenderei il rovescio. Con il tuo rovescio sarebbe un po’ più semplice ogni giorno”



Sinner: “Quale colpo non prenderesti da me?”



Alcaraz: “La volée”

?Sinner: “Ok era facile. Io invece sono in una brutta situazione, perché tu fai bene in ogni situazione. Il tuo servizio, se dovessi proprio scegliere”.



Alcaraz: “Sono d’accordo. Qual è la cosa peggiore nel giocare contro di me?”



Sinner: “Che devi fare il punto tree volte, tu corri così velocemente. In più, non molli mai”.



Alcaraz: “Tu giochi ogni punto allo stesso modo, è incredibile, non sbagli. A volte è un incubo".