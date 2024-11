Atp Finals, Fritz batte Medvedev in due set: il russo perde la testa

17:00

Atp Finals, l’esordio di Vavassori-Bolelli nel doppio

Ancora qualche ora di attesa, poi anche la coppia azzurra formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli potrà scendere in campo alle Nitto Atp Finals 2024. I due tennisti italiani affronteranno nella giornata di lunedì alle 18 la coppia Bopanna/Ebden.

16:40

Atp Finals, i gironi del torneo di doppio

Il sorteggio del torneo di doppio delle Atp Finale di Torino non è stato particolarmente propizio per la coppia italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli Azzurri sono nello stesso raggruppamento delle coppie Arevalo/Pavic, Bopanna/Ebden e Krawietz/Puetz. Nell'altro girone le quattro coppie sono Granollers/Zeballos, Koolhof/Mektic, Purcell/Thompson e Heliovaara/Patten.

16:20

Atp Finals, Medvedev, uno show poco edificante

Durante la partita persa contro lo statunitense Taylor Fritz, il russo Daniil Medvedev ha offerto la peggior versione di sé. Il tennista ha rotto una racchetta dopo aver perso il primo set, chiuso con tre doppi falli consecutivi. Anche nel secondo set lo show del russo è andato avanti: sotto per 4-2, il tennista moscovita ha colpito un microfono a bordo campo con una racchettata, spaccandolo in due. Non contento, al cambio di campo ha nuovamente distrutto un'altra racchetta sbattendola contro la panchina, e successivamente per terra. Dopo aver incassato un penalty point, Medvedev ha continuato a folleggiare impugnando la racchetta al contrario nel game di risposta, lanciandola in aria dopo ogni punto perso. Il pubblico di Torino non ha gradito, sottolineando con dei sonori fischi l’atteggiamento di Medvedev.

16:05

Atp Finals, le parole di Taylor Fritz

“In un gruppo così difficile è molto importante iniziare con una vittoria - afferma Taylor Fritz al termine della sfida vinta contro Medvedev - Sinner e Alcaraz sono i favoriti al successo finale, io sto meglio di quanto pensassi alla vigilia: mi giocherò tutte le mia possibilità per fare del mio meglio”.

15:50

Atp Finals, stasera l'esordio di Sinner

Stasera andrà in scena la seconda partita del Gruppo A: il numero uno del mondo Jannik Sinner affronterà alle 20.30 l'australiano Alex De Minaur.

15:45

Atp Finals, Fritz in testa alla classifica

Lo statunitense Taylor Fritz grazie al successo in due set contro il russo Daniil Medvedev sale momentaneamente in testa alla classifica del Gruppo A.

15:40

Atp Finals, esordio da dimenticare per Medvedev

Pessima prestazione da parte di Daniil Medvedev che perde in due set contro lo stetunitense Taylor Fritz. Il tennista russo è apparso molto nervoso, ha distrutto due racchette rimediando un penalty point da parte del giudice di sedia. Un atteggiamento che non è piaciuto al pubblico di Torino che ha fischiato a lungo il giocatore russo.

15:35

Medvedev-Fritz: 3-6

Lo statunitense serve per il match. Fritz conquista il primo punto. Ace di Fritz. Altro ace dello statunitense. Match point. Medvedev perde lo scambio: Fritz vince l'incontro in due set.

15:33

Medvedev-Fritz: 3-5

Medvedev continua a non giocare: cerca una veronica regalando il punto all'avversario. Il russo torna a fare un punto. L'errore di Fritz riporta in corsa il russo. Fritz trova una risposta vincente. Ace di Medvedev. Termina sulla rete il rovescio del russo: parità. Medvedev trova un rovescio vincente. Ace di Medvedev.

15:28

Medvedev-Fritz: 2-5

Penalty point per Medvedev che distrugge un'altra racchetta scagliandola contro un microfono direzionale posizionato a bordo campo. Lo statunitense conquista il secondo punto. Atteggiamente polemico di Medvedev. Il pubblico fischia il russo. Medvedev non impugna la racchetta, il pubblico è indispettito. Fritz porta a casa il settimo game.

15:26

Medvedev-Fritz: 2-4

Medvedev al servizio. Battuta vincente del russo. Doppio fallo di Medvedev. Smash vincente del russo. Medvedev sbaglia il rovescio incrociato. Altro errore pesantissimo di Medvedev: palla break per Fritz. Lo statunitense infila Medvedev con un pallonetto.

15:21

Medvedev-Fritz: 2-3

Esce la risposta di Medvedev. Il russo trova una palla corta vincente. Ottimo attacco di Fritz che sorprende Medvedev. Ancora un lungo linea vincente di Fritz. E' lungo il pallonetto di Medvedev, lo statunitense vince il quinto game.

15:17

Medvedev-Fritz: 2-2

Medvedev al servizio. Fritz scende a rete e tira sulla figura conquistanto il primo punto del game. L'errore dello statunitense tiene in corsa Medvedev. La risposta del russo finisce a fondo campo. Fritz trova la riga: due palle break per lo statunitense. Medvedev annulla la prima palla break dell'avversario. Smash vincente del russo: parità. Fritz perde lo scambio. Medvedev vince il game con un servizio vincente.

15:12

Medvedev-Fritz: 1-2

Errore nello scambio di Fritz. L'americano vince lo scambio. Fritz cerca un angolo improbabile: la palla esce in corridoio. Lo statunitense va a segno con il servizio. Altro errore di misura da parte di Fritz. Palla break per Medvedev. Il russo vanifica la palla break. Il russo arriva sulla palla corta, ma tira a fondo campo.

15:06

Medvedev-Fritz: 1-1

Medvedev al servizio. Fritz perde lo scambio. Servizio vincente di Medvedev. Ace di Medvedev. Il dritto del russo termina a fondo campo. Medvedev vince il secondo game del secondo set.

15:03

Medvedev-Fritz: 0-1

Inizia il secondo set. Fritz al servizio. Risposta vincente di Medvedev. Altra risposta vincente del russo. Medvedev tira sulla rete il lungo linea. Servizio vincente di Fritz. Ottimo lungo linea di Medvedev: palla break per il russo. Errore di Medvedev sulla seconda di servizio dell'americano. Fritz perde lo scambio: altra palla break per il russo. Fritz vince uno scambio prolungato. E' lungo il dritto di Medvedev. Fritz vince il primo game del secondo set.

14:55

Medvedev-Fritz: 4-6

Medvedev al servizio. Errore nello scambio di Medvedev. Il russo trova una palla corta che sorprende l'avversario. Ace di Medvedev. Doppio fallo di Medvedev che continua a palesare qualche problema in battuta: quinto doppio fallo della partita per il russo. Altro doppio fallo. Set point per Fritz. Tre doppi falli consecutivi: Fritz vince il primo set. Il russo si sfoga e fa a pezzi la racchetta.

14:50

Medvedev-Fritz: 4-5

Servizio vincente di Fritz. Ace di Fritz. Ancora una battuta vincente con un ace per lo statunitense. Medvedev sbaglia la risposta, l'americano tiene il proprio turno di battuta.

14:48

Medvedev-Fritz: 4-4

Medvedev al servizio. Fritz cerca il pallonetto ma non trova la misura. Servizio vincente di Medvedev. Fritz scende a rete e conquista il punto. Medvedev trova un dritto incrociato che va a segno. Medvedev infila l'avversario con un passante di rovescio.

14:44

Medvedev-Fritz: 3-4

Fritz al servizio. Battuta vincente dello statunitense. Passante in corsa di Medvedev. Errore con il dritto da parte di Fritz. Ace di Fritz. Servizio vincente dello statunitense. Errore di Fritz: parità. Va a segno il dritto incrociato dello statunitense. Servizio e smash per Fritz che si porta a casa il settimo game.

14:39

Medvedev-Fritz: 3-3

Medvedev al servizio. Servizio vincente di Medvedev. Fritz trova la risposta vincente. Medvedev sorprende lo statunitense con una palla corta. Doppio fallo di Medvedev. Altra palla corta vincente del russo. Esce il passante di rovescio di Medvedev: parità. Fritz cerca un angolo stretto senza successo. Quarto doppio fallo della partita per Medvedev. Il russo guadagna un punto eccellente dopo uno scambio prolungato. Ace di Medvedev.

14:32

Medvedev-Fritz: 2-3

Fritz al servizio. Lo statunitense tira il dritto sulla rete. Medvedev perde lo scambio: il dritto finisce a fondo campo. Gran colpo di Fritz che piazza un rovescio in lungo linea. Ace di Fritz. Lo statunitense trova il dritto vincente e si aggiudica il quinto game.

14:28

Medvedev-Fritz: 2-2

Daniil Medvedev al servizio. E' lungo il pallonetto di Fritz. L'errore di Medvedev tiene in corsa lo statunitense. Fritz perde lo scambio. Il nastro salva Medvedev: il dritto di Fritz termina a fondo campo. Lo statunitense sbaglia la risposta: Medvedev vince il quarto game.

14:24

Medvedev-Fritz: 1-2

Ace di Fritz. E' corta la risposta di Medvedev e finisce sulla rete. Altro errore in risposta da parte del russo. Smash vincente di Fritz che vince il terzo gioco a zero.

14:21

Medvedev-Fritz: 1-1

Medvedev al servizio. Ace del russo. Doppio fallo di Medvedev. E' lungo il dritto di Medvedev. Sbaglia anche Fritz: palla a fondo campo. Altro ace per Medvedev. Errore di Fritz, Medvedev vince il secondo game del primo set

14:18

Medvedev-Fritz: 0-1

Taylor Fritz al servizio. Servizio vincente dello statunitense. Errore nello scambio di Fritz. Altro errore dell'americano: il dritto si perde a fondo campo. Sbaglia anche Medvedev: il suo colpo finisce in corridoio. Attacco vincente di Fritz. Altro errore di Medvedev che regala il punto decisivo del primo game all'avversario.

14:10

Medvedev-Fritz: inizia la sfida

I due tennisti hanno fatto il loro ingresso in campo: il russo Daniil Medvedev ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. I due tennisti stanno ultimando il riscaldamento, fra qualche istante inizierà l'incontro.

14:00

Medvedev-Fritz, tutto pronto per l'inizio

La prima sfida delle Nitto Atp Finals di Torino sta per iniziare: il russo Daniil Medvedev sfida lo statunitense Taylor Fritz.

13:50

Atp Finals, i precedenti tra Medvedev e Fritz

C’è un unico precedente tra Daniil Medvedev e Taylor Fritz: i due tennisti si sono affrontati nel 2022 al Masters 1000 di Cincinnati, il russo Medvedev si è imposto in due set con il punteggio di 7-6, 6-3.

13:35

Atp Finals, Sinner-De Minaur sfida serale

L’esordio dell’italiano Jannik Sinner alle Atp Finals è stato calendarizzato per questa sera alle 20.30. Il numero uno del mondo affronterà l’australiano Alex De Minaur.

13:30

Atp Finals, Medvedev-Fritz aprono il programma

La prima sfida delle Atp Finals 2024 vedo impegnati il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Taylor Fritz che inizieranno il loro incontro alle ore 14.

Torino