Malore alle Atp Finals, Sinner chiama i soccorsi e porta l'acqua

Jannik Sinner strappa applausi durante il match d'esordio alle Atp Finals, e non solo per i colpi con la racchetta. Durante il secondo set della sfida con Alex de Minaur, infatti, un tifoso sulle tribune è colto da un malore. L'altoatesino chiede quindi di fermare l'incontro per consentire ai soccorsi di raggiungere lo spettatore. E' poi proprio Sinner a richiamare l'attenzione degli addetti per avere una bottiglietta d'acqua, che lui stesso si incarica di passare sugli spalti per aiutare i soccorritori.