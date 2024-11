Sinner fa emozionare tutti a Torino: la promessa a una tifosa speciale

Un cerchio che si chiude e una promessa mantenuta. "Ti mando un grandissimo abbraccio e magari ci vediamo presto", era il messaggio che Jannik Sinner aveva mandato a Giulia Gardani dopo il trionfo agli Us Open. A distanza di appena due mesi da quelle parole, il numero uno del mondo ha incontrato l'istruttrice di tennis rimasta gravemente ferita dopo un investimento per strada a New York nel 2023. Da quel giorno, infatti, Giulia è costretta a muoversi in sedia a rotelle. La visita di Jannik durante le Atp Finals di Torino ha regalato un momento di grande gioia a lei e al marito, Matteo Maj.