Ruud, la bella frase a rete a Alcaraz dopo la vittoria: il pubblico applaude

Momenti di grande sportività a Torino. Il primo match di Carlos Alcaraz e Casper Ruud alle Atp Finals 2024 è stato accolto dal pubblico dell'Inalpi Arena con grande sostegno per entrambi. Lo spagnolo è sì il rivale principale di Jannik Sinner per la vittoria del torneo, ma è anche uno dei nomi più attesi in quello che sarà l'ultimo torneo del circuito maggiore per quest'anno. Alcaraz rimane quindi uno dei favoriti anche dopo la sconfitta di oggi contro il norvegese per 6-1 7-5.