Medvedev, gesto polemico alle Finals: lui vince, il pubblico lo fischia

Daniil Medvedev trova la prima vittoria in queste Atp Finals. Dopo la sconfitta all'esordio con Fritz, il russo supera Alex De Minaur in due set e si mantiene in corsa per il passaggio del turno. Se il successo nella seconda sfida permette al classe 1995 di mettersi alle spalle il risultato di domenica, né lui né il pubblico dell'Inalpi Arena sembrano dimenticare quanto successo appena 48 ore prima a Torino, quando Medvedev aveva dato vita a uno "show" tra racchette spezzate, tenute al contrario e lanciate in area tra uno scambio e l'altro.