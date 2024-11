Sinner-Medvedev, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner torna in campo contro Daniil Medvedev per il terzo e ultimo incontro della fase a gironi alle Atp Finals 2024 . Dopo le due vittorie in due set arrivate contro De Minaur e Fritz , il numero uno andrà a caccia del terzo successo per ottenere non solo il passaggio del turno, ma anche il primo posto nel girone.

Sinner-Medvedev, quando si gioca il match

Il match, valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle Atp Finals, è in programma giovedì 14 novembre non prima delle ore 20:30.

Sinner-Medvedev, i precedenti

Con il successo ottenuto nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, Sinner ha pareggiato il conto dei precedenti con Medvedev sul 7-7. Dopo sei successi di fila del russo, il numero uno al mondo ha infilato una striscia di cinque vittorie consecutive, tra cui figurano quella alle ultime ATP Finals e la finale degli Australian Open. L'unico successo stagionale per Medvedev è arrivato nei quarti di Wimbledon. Allo storico degli incontri ufficiale si aggiunge il successo di Sinner nel Six Kings Slam, l'esibizione in Arabia Saudita di fine ottobre.

Sinner-Medvedev, dove vederla in tv

Le partite delle Atp Finals saranno trasmesse per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NowTV e Sky Go. L'incontro sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Atp Finals 2024, il montepremi

RISERVA – € 167.092

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 356.823

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE – € 427.433

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.211.043

SUCCESSO FINALE – € 2.411.737

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 5.261.904