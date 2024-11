Rublev rassegnato, la frase amara su Sinner e Alcaraz: "Io come loro? Mi manca una cosa cruciale"

TORINO - Andrey Rublev è partito con il piede sbagliato alle Atp Finals di Torino. Il russo, infatti, è stato sconfitto col punteggio di 6-4 6-4 da Alexander Zverev. Dopo il ko ha detto: "Non avrei potuto fare molto altro, direi. Avrei dovuto evitare gli errori nei game in cui mi ha strappato il servizio. Ma non possiamo controllare gli errori. Fa parte dello sport. Ma per il resto, non molto. Lui ha giocato una partita incredibile. Nel modo in cui lui ha servito non potevi fare molto. Il suo servizio finora è il migliore rispetto a tutti i giocatori con cui ho giocato quest'anno. E' in un momento di fiducia molto alta e ha giocato davvero bene la partita. Non c'è molto da dire. Lui oggi era migliore di me".