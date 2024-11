Sinner vince anche in tv: ascolti pazzeschi per la sfida con Fritz

Un'altra vittoria per Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals 2024 . Il numero uno al mondo ha sconfitto Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4 nella seconda giornata del Gruppo Ilie Nastase facendo un altro importante passo verso la qualificazione alla semifinale, che adesso è vicinissima . Il campione azzurro chiuderà infatti al primo posto del girone in caso di successo su Daniil Medvedev o se vincerà almeno un set contro il russo e Fritz batterà Alex De Minaur . Si attende un'altra serata infuocata all' Inalpi Arena di Torino , nella sfida che sarà ancora in programma alle 20:30.

Sinner, che ascolti in tv!

La partita tra Sinner e Fritz ha intanto fatto registrare dati molto positivi per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Il match, trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 in prima serata tv, ha totalizzato un ascolto medio di 2.111.000 telespettatori, con uno share pari al 10.1%. Ai dati della televisione pubblica si aggiungono quelli di Sky con 371.000 gli spettatori su Sky Sport Uno (1.8% di share), mentre sono 322.000 quelli di Sky Sport Tennis (1.5%), per un totale, su Sky, di 693.000. È invece di ben 2 milioni e 804 mila il dato totale degli spettatori che hanno seguito la partita.