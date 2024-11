Fritz dopo il ko con Sinner: "C'è una cosa in cui non ha mai dominato"

Verdetto rimandato per Taylor Fritz alle Nitto Atp Finals. Dopo la bella vittoria al debutto contro Daniil Medvedev, il tennista statunitense si è arreso per la terza volta consecutiva a Jannik Sinner, che quest'anno lo aveva già battuto in occasione della finale degli US Open. Nonostante sia riuscito per gran parte del match a tenere testa all'azzurro, il numero 5 del mondo alla fine ha pagato i due passaggi a vuoto nel decimo game di entrambi set uscendo sconfitto con il punteggio di 6-4 6-4. Per conquistare l'accesso alla semifinale Fritz dovrà necessariamente vincere il match dell'ultima giornata contro Alex De Minaur o, in caso di sconfitta, sperare in un'altra vittoria di Sinner contro Medvedev per non ricorrere al conteggio dei set.