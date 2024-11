Bolelli/Vavassori diretta Atp Finals Torino: segui la sfida con Krawietz/Puetz LIVE

TORINO - Dopo la grande notte di Sinner, l'Italia torna protagonista alle Atp Finals 2024 di Torino con Bolelli e Vavassori, nuovamente in campo nel torneo di doppio. La coppia azzurra è reduce dal bel successo su Bopanna/Ebden e contro i tedeschi Krawietz e Puetz va a caccia della semifinale, che sarebbe garantita nel caso di un'altra vittoria per due set a zero. Risultato comunque determinante in vista del terzo match contro i grandi favoriti Arevalo/Pavic, sconfitti a sorpresa all'esordio proprio dai teutonici. Segui il racconto della partita e tutti gli aggiornamenti LIVE...