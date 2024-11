Kyrgios, è ufficiale: l'annuncio che tutti aspettavano. Quando sfiderà Sinner

E' arrivato l'annuncio tanto atteso: dopo due anni di assenza dai campi da tennis, Nick Kyrgios rientrerà nel circuito ATP e lo fa farà nel torneo di casa, ovvero gli Australian Open, primo appuntamento della prossima stagione. L’ex numero 13 del mondo ha quindi scelto per il suo ritorno in campo il torneo che ha visto il suo acerrimo nemico Sinner trionfare nella passata stagione. I problemi fisici persistenti al polso e al ginocchio che hanno minato la carriera del tennista australiano sembrano ormai alle spalle. “Questa è la miglior sensazione che ho provato negli ultimi due anni”, ha dichiarato Kyrgios all'emittente 9News."La finale di Wimbledon nel 2022 è stato il mio apice, poi dagli Us Open in poi ho cominciato ad avere vari problemi. La strada per il ritorno non è stata affatto semplice, soprattutto dopo l’intervento chirurgico al polso all’inizio dell’anno. La riabilitazione è stata lunga e c’era solo il 15% di possibilità che tornassi a giocare a questi livelli”, ha confessato l’australiano.

La carica di Kyrgios a pochi mesi dal rientro

Kyrgios insegue ancora il sogno di conquistare un titolo del Grande Slam ma sulla sua strada troverà tantissimi giovani campioni affamati di successi: “Ai miei occhi ho già vinto per il solo fatto di poter tornare in campo. Tutto il resto che arriverà per me sarà solo un bonus. Ricordo il recupero e la fisioterapia infinita, sono stati mesi fisicamente brutali per me ma mentalmente ero determinato a non arrendermi. Ho sempre pensato di lasciare il tennis per mia scelta e non per un infortunio”.