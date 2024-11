Sinner, semifinale Atp Finals: avversario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prossimo avversario di Sinner, gli scenari del Gruppo Newcombe

1) Indipendentemente dal punteggio, se A. ZVEREV batte C. ALCARAZ e C. RUUD batte A. RUBLEV, allora A. ZVEREV vince il girone e C. RUUD si qualifica come secondo.



2) Indipendentemente dal punteggio, se C. ALCARAZ batte A. ZVEREV e A. RUBLEV batte C. RUUD, allora C. ALCARAZ vince il girone e A. ZVEREV si qualifica come secondo.



3) Se A. ZVEREV batte C. ALCARAZ in 2 set e A. RUBLEV batte C. RUUD in 2 set, allora A. ZVEREV vince il girone e l'ordine di classifica degli altri giocatori è determinata dalla % di game vinti.



4) Se A. ZVEREV batte C. ALCARAZ in 2 set e A. RUBLEV batte C. RUUD in 3 set, allora A. ZVEREV vince il girone e C. RUUD si qualifica come secondo.



5) Se A. ZVEREV batte C. ALCARAZ in 3 set e A. RUBLEV batte C. RUUD in 2 set, allora A. ZVEREV vince il girone e C. ALCARAZ si qualifica come secondo.



6) Se A. ZVEREV batte C. ALCARAZ in 3 set e A. RUBLEV batte C. RUUD in 3 set, allora A. ZVEREV vince il girone e C. RUUD si qualifica come secondo.



7) Se C. ALCARAZ batte A. ZVEREV in 2 set e C. RUUD batte A. RUBLEV in 2 set, allora A. RUBLEV è eliminato e l'ordine di classifica degli altri giocatori è determinato dalla % di game vinti.



8) Se C. ALCARAZ batte A. ZVEREV in 2 set e C. RUUD batte A. RUBLEV in 3 set, allora C. ALCARAZ vince il girone e A. ZVEREV si qualifica come secondo.



9) Se C. ALCARAZ batte A. ZVEREV in 3 set e C. RUUD batte A. RUBLEV in 2 set, allora A. ZVEREV vince il girone e C. RUUD si qualifica come secondo.



10) Se C. ALCARAZ batte A. ZVEREV in 3 set e C. RUUD batte A. RUBLEV in 3 set, allora A. ZVEREV vince il girone e C. RUUD si qualifica come secondo.

Sinner in semifinale, quando si gioca il match

Le semifinali delle Nitto Atp Finals sono in programma sabato 16 novembre e Sinner dovrebbe scendere ancora in campo nella sessione serale, non prima delle ore 20:30.

Sinner in semifinale, i precedenti

Quella del 2024 è la seconda qualificazione consecutiva per Sinner alle semifinali delle Nitto Atp Finals: lo scorso anno si impose su Daniil Medvedev, prima di arrendersi nell'ultimo atto con Novak Djokovic.

Sinner in semifinale, dove vederla in tv

Le partite delle Atp Finals saranno trasmesse per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NowTV e Sky Go. Inoltre, una partita al giorno sarà trasmessa in chiaro in diretta tv sui canali RAI e in streaming sulla piattaforma RaiPlay

Atp Finals 2024, il montepremi

RISERVA – € 167.092

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 356.823

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE – € 427.433

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.211.043

SUCCESSO FINALE – € 2.411.737

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 5.261.904