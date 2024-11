Sinner e la battuta a Fonseca sul Milan: "Sono venuto a San Siro e...."

Nessuno vuole perdersi le partite di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals . Il numero uno al mondo ha vinto anche l'ultima partita del Gruppo Ilie Nastase battendo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 6-4 riuscendo a chiudere il girone da primo classificato per qualificarsi alle semifinali del torneo. Al termine della partita, Jannik ha ricevuto la visita di un altro allenatore di Serie A, dopo l'incontro con Massimiliano Allegri , ex allenatore della Juventus.

Sinner, la battuta sul Milan

Una sorpresa speciale per Sinner al termine della sfida con Medvedev. Al ritorno negli spogliatoi il campione azzurro ha infatti incontrato l'allenatore del "suo" Milan, Paulo Fonseca, che gli ha regalato una maglietta con il numero 1. Un particolare che Jannik ha subito notato prima di complimentarsi con il mister portoghese per la vittoria al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid: "Complimenti per il Real, è stata una grande partita. Sono stato a San Siro a dicembre dell'anno scorso, è bellissimo quando è pieno. Purtroppo quella partita è andata dall'altra parte, quindi io porto sfortuna secondo me". Anche Fonseca non ha risparmiato i complimenti nei confronti di Sinner: "È stato un piacere vederti, mi sembra che la partita è stata facile no? - ha scherzato l'allenatore -. L'atmosfera è bellissima". L'azzurro ha poi chiuso con una battuta: "Ti manderò una racchetta, che qua mi servono".