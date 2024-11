Zverev show: Alcaraz battuto ed eliminato alle Atp Finals. Rivivi la diretta

TORINO - Alexander Zverev batte Carlos Alcaraz nella sfida valevole per l'ultima giornata del girone John Newcombe , nel round robin delle Nitto Atp Finals . Il tedesco vola in semifinale da primo del raggruppamento, lo spagnolo saluta in anticipo il torneo torinese. Rivivi la cronaca della sfida.

Zverev-Alcaraz, il match

22:47

Ruud batte Rublev in tre set

Casper Ruud si è imposto su Rublev con il punteggio di 2-1 (6-4, 5-7, 6-2). Domani se la vedrà con Sinner in semifinale.

22:16

Atp Finals, le due semifinali

Le due semifinali delle Nitto Atp Finals si sono delineate: Jannik Sinner affronterà Casper Ruud, mentre Alexander Zverev sfiderà Taylor Fritz.

21:51

Zverev e la frase ad Alcaraz

Al termine della sfida tra Zverev e Alcaraz, i due si sono scambiato una frase, che ha fatto scoppiare in lacrime Alcaraz. Ecco cosa si sono detti... (LEGGI TUTTO...)

21:27

Ruud sfiderà Sinner in semifinale

Casper Ruud, che ha vinto il primo set della sfida contro Andrey Rublev, ha ottenuto la matematica qualificazione alle semifinali, dove affronterà Jannik Sinner.

21:11

In corso la sfida tra Ruud e Rublev

Si sta svolgendo la sfida tra Casper Ruud e Andrey Rublev. In palio un posto in semifinale contro Jannik Sinner (SEGUI LA DIRETTA)

20:49

L'ammissione di Alcaraz: "Devo lavorare"

Al termine della gara contro Zverev, Carlos Alcaraz ha fatto un bilancio della sua stagione: "Quest'anno ho giocato grandi tornei e tornei davvero brutti. Il mio obiettivo alla fine è esserci. Devo lavorare. Grazie a Dio sono giovane, sono ancora super giovane, quindi spero di avere molti anni per arrivarci"

20:36

Zverev, il prossimo avversario alle Finals

Alexanderv Zverev affronterà domani Taylor Fritz, per la semifinale delle Nitto Atp Finals.

20:24

Nadal: "Voglio vincere la Coppa Davis per Nadal"

Carlos Alcaraz punta sulla Coppa Davis: "E' l'ultimo torneo dell'anno per me, probabilmente uno dei tornei più speciali che giocherò. L'ultimo torneo di Rafa (Nadal ndr) e sarò accanto a lui. È un torneo che voglio davvero vincere un giorno. Quando ero un bambino, sognavo di vincere la Coppa Davis, per la Spagna. Quest'anno abbiamo un'occasione davvero speciale per vincerla. Ma penso che sia più importante per Rafa, per il suo ultimo torneo: voglio davvero che si ritiri con un titolo".

19:57

L'obiettivo di Zverev

"Personalmente voglio cercare di vincere grandi tornei, di migliorare per il prossimo anno per poter competere con Carlos e con Jannik. Questo è nella mia mente. Ma ora sono in semifinale, e ne sono felice": queste le parole di Zverev dopo il successo con Alcaraz.

19:36

Alcaraz: "Ho affrontato uno dei migliori giocatori del mondo"

"Penso - ha detto Alcaraz- di aver giocato un buon tennis questa settimana. Oggi ho affrontato uno dei migliori giocatori al mondo, senza dubbio, che ha giocato un tennis davvero solido e grandioso. Sono solo un po' deluso, ma comunque felice di aver giocato di nuovo questo torneo".

19:17

Alcaraz: "E' stata una settimana difficile"

"E' stata una settimana difficile, ho dovuto lottare con alcuni problemi fisici. Ma allo stesso tempo è stato un torneo davvero bello. È un privilegio ogni volta che gioco questo torneo, i migliori otto giocatori del mondo. Cerco di sfruttare al meglio queste partite. Imparerò da questo", le prime parole di Alcaraz dopo il ko con Zverev e l'eliminazione dall'Atp Finals.

18:55

Zverev: "Trionfo al Roland Garros? E' il mio sogno"

Il tedesco è poi tornato a parlare della prossima stagione: "Il Roland Garros è sempre segnato nel mio calendario dopo l'infortunio. L'ho detto negli ultimi anni. Io, non è un segreto, sto cercando il titolo del Grande Slam e sto cercando di diventare il numero 1 al mondo. Se non è il Roland Garros ma è l'Australian Open sono pronto a firmare anche adesso, ad essere onesti. Certo, sarebbe speciale se fosse Parigi ma se fosse da qualche altra parte sarei altrettanto felice".

18:50

Zverev: "Voglio vincere e migliorare"

"Personalmente voglio cercare di vincere grandi tornei, di migliorare per il prossimo anno per poter competere con Carlos e con Jannik. Questo è nella mia mente. Ma ora sono in semifinale, e ne sono felice". Così Alexander Zverev in conferenza stampa dopo la vittoria su Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino. "Ho la possibilità di giocare di nuovo con Taylor (Fritz ndr) che mi ha battuto le ultime due volte che abbiamo giocato, a Wimbledon e agli Us Open. Non vedo l'ora che arrivi quella partita".

18:35

Cahill: "Rivalità con Alcaraz? E' come andare a scuola..."

Il coach di Sinner ha anche detto la sua rivalità con Alcaraz: "Carlos e Jannik giocheranno 70 volte nei prossimi 15 anni. Ogni volta che hai la possibilità di scendere in campo con Carlos è una grande opportunità per giocare contro i migliori, imparare e continuare a migliorare. È come andare a scuola, fare i compiti. Continua a imparare e cerca di migliorare ogni volta. Lo stile di gioco che hanno entrambi, l'entusiasmo, la gioia che portano in campo, non è solo per noi sederci lì e fare gli allenatori di Jannik. Siamo anche fan del gioco, quindi possiamo godercelo. Fino a quando allenerò Sinner? C'è sempre un momento giusto per avere una nuova voce, una nuova ispirazione, un nuovo paio di occhi.... Ma tutto sta andando molto bene con noi al momento".

18:20

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport e non perderti nessun aggiornamento su Sinner alle Atp Finals:

Download per iOS, clicca qui per scaricare

Download per Android, clicca qui per scaricare

18:15

Cahill: "Sinner? Persona speciale Per reggere quella pressione..."

"Devi essere una persona speciale per essere in grado di abbracciare tutta quella pressione e venire qui e sentire la pressione ma essere comunque in grado di esibirti al meglio", sottolinea ancora Cahill. "È un grande passo essere in grado di fare quello che ha fatto lui negli ultimi 12 mesi e di farlo costantemente ogni volta ma più vinci contro i migliori giocatori del mondo, più fiducia acquisisci in te stesso come giocatore. È stato un grande anno di apprendimento per lui", ha proseguito.

18:05

Cahill: "Sinner? Gioca con la coscienza pulita"

"Sta giocando con la coscienza pulita e lo fa da aprile". Così l'allenatore Darren Cahill a proposito di Jannik Sinner sul noto 'caso clostebol'. "Non sappiamo cosa ci riserva il futuro e continueremo a cercare di abbracciarlo e supportarlo. È stato fonte di ispirazione. Lavorare con lui in questo momento e vederlo realizzare ciò che ha realizzato è davvero speciale", ha aggiunto il coach australiano in una intervista all'Associated Press.

17:50

Atp Finals, Sinner gioca domani in sessione serale

Si giocherà domani sera (sabato 16 novembre) all'Inalpi Arena, con inizio non prima delle 20:25, la semifinale che vedrà protagonista Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Il nome dell'avversario dell'azzurro si conoscerà solo stasera, dopo la partita tra il norvegese Casper Ruud e il russo Andrei Rublev valida come ultima giornata del gruppo Newcombe. L'altra semifinale, tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz, è invece in programma non prima delle 14:30.

17:35

Sinner o la Nazionale? Chi ha vinto il duello in tv: gli ascolti ufficiali di tennis e Italia

Nonostante il N.1 fosse già qualificato alla semifinale delle Atp Finals e il match fra con Medvedev si sia esaurito in 73', il risultato d'ascolto è stato molto brillante. A conferma di un boom senza fine. LEGGI QUI

17:20

Alcaraz, la stagione prosegue

Reduce da una cocente eliminazione alle Atp Finals, lo spagnolo tornerà in campo la prossima settimana per la fase finale della Coppa Davis, a Malaga, per provare a trascinare i colori della sua Spagna.

17:10

Zverev e la frase a Alcaraz dopo la vittoria alle Atp Finals: scoppiano a ridere a rete

Lo spagnolo si complimenta e il tedesco risponde con una battuta che fa sorridere Carlos. APPROFONDISCI

17:00

Vagnozzi e Cahill studiano Zverev e Alcaraz, possibili avversari di Sinner

Gli allenatori erano presenti sugli spalti per analizzare i due tennisti che Jannik avrebbe potuto sfidare nelle semifinali delle ATP Finals. I DETTAGLI

16:50

Zverev batte Alcaraz e evita Sinner in semifinale: chi può incontrare Jannik alle Finals

Il tedesco, come il numero uno al mondo, chiude da imbattuto il suo girone e vola in semifinale da primo classificato. LEGGI TUTTO

16:40

Alcaraz furioso dopo il primo set perso contro Zverev. Il tedesco se la ride

La reazione rabbiosa dello spagnolo per aver perso il tie break: scaglia la racchetta a terra vicino al suo angolo.