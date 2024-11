Ruud-Rublev diretta Atp Finals: si decide il rivale di Sinner. Tennis LIVE

TORINO - Dopo la clamorosa eliminazione di Alcaraz per mano di Zverev , che si giocherà contro Fritz l'opportunità di approdare all'ultimo atto delle Atp Finals 2024 , Jannik Sinner attende la sfida tra Ruud e Rublev , l'ultima del gruppo Newcombe, per conoscere il suo avversario in semifinale. Segui il racconto del match e tutti gli aggiornamenti in tempo reale...

20:35

Ruud-Rublev, giocatori finalmente in campo

Finalmente i giocatori fanno il loro ingresso in campo. Piccolo ritardo sul programma per il match che chiuderà la fase a gironi delle Atp Finals: la sfida tra Ruud e Rublev prenderà il via alle 20:40.

20:19

Fissato l'orario della semifinale di Sinner

Jannik Sinner attende il nome del suo rivale in semifinale delle Atp Finals, in programma domani, sabato 16 novembre. Già fissato l'orario del match contro uno tra Ruud e Rublev. LEGGI QUI

20:13

Il cammino di Rublev nel girone

Rublev è reduce da due sconfitte su due: contro Zverev è arrivato un doppio 4-6, mentre contro Alcaraz, perso 3-6 il primo set, il russo si è poi arreso 8-10 nel tie-break del secondo, punteggio che gli ha comunque consentito di arrivare all'ultima sfida ancora teoricamente in corsa per la semifinale.

20:07

Il cammino di Ruud nel girone

Ruud ha debuttato nel gruppo Newcombe battendo a sorpresa per 2-0 Alcaraz, imponendosi per 6-1, 7-5. Poi ha ceduto in due set contro Zverev: lottato il primo, finito al tie-break, 6-3 a favore del tedesco invece nel secondo parziale.

20:00

19:55

Bolelli/Vavassori bruciante eliminazione

Nel torneo di doppio ci hanno provato Bolelli e Vavassori, che in una sorta di spareggio con Arevalo e Pavic si arrendono solamente al Super tie-break. LEGGI QUI

19:50

Zverev-Fritz la prima semifinale

Le Atp Finals di Torino hanno già i primi due semifinalisti, che saranno Taylor Fritz, secondo nel gruppo Nasatase alle spalle di Sinner, e Sascha Zverev, che ha vinto il gruppo Newcombe mandando a casa Alcaraz.

19:42

Rublev contro Sinner: tutte le combinazioni

Impresa ai limiti dell'impossibile per Andrey Rublev, ma il talento russo avrà comunque qualche chance di guadagnarsi la semifinale con Sinner: dovrà imporsi per due set a zero, concedendo al massimo sei game a Ruud, sette se in uno dei due parziali dovesse spuntarla per 7-5 o 7-6.

19:40

Ruud contro Sinner: tutte le combinazioni

Casper Ruud è il grande favorito per arrivare alla semifinale con Sinner, prima però la sfida con Rublev che il norvegese dovrà vincere, oppure perdere vincendo un set o ancora perdere due set a zero, ma totalizzando almeno sette game nel match, otto se il russo dovesse imporsi in uno dei due parziali per 7-6 o 7-5.

19:30

Ruud-Rublev vale la semifinale con Sinner

Grande attesa all'Inalpi Arena di Torino per l'ultimo match della fase a gironi delle Atp Finals 2024, che vedrà sfidarsi il norvegese Casper Ruud ed il russo Andrey Rublev. In palio la semifinale contro Jannik Sinner.

