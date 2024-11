Ruud, le 5 curiosità sull'avversario di Sinner: dalla fidanzata di origini italiane al tifo per il Liverpool

Casper Ruud sfida Sinner nelle semifinali delle Atp Finals: ecco chi è il tennista norvegese che sta sorprendendo a Torino.

1. Ruud è figlio d'arte

Casper Ruud è figlio d’arte. Il papà Christian è stato il miglior tennista norvegese di sempre: nel 1995 è stato numero 39 Atp. Un record battuto proprio da suo figlio, che nel 2022 si è spinto fino alle seconda posizione nel ranking Atp. Adesso occupa la settima posizione.

2. Cresciuto con il mito di Nadal

Il suo mito tennistico è Rafa Nadal, tanto che si è allenato anche nell’academy della leggenda del tennis a Manacor. Chissà se la settimana prossima andrà a Malaga per assistere dal vivo all'addio della leggenda del tennis.

3. Maria Galligani, la fidanzata di Ruud di origini italiane

Ha una fidanzata di origini italiane, Maria Galligani, che si è laureata in psicologia in Danimarca. Stanno insieme dal 2018 e lei spesso lo segue durante i suoi tornei.

4. Ruud è tifoso del Liverpool, ha anche la passione per il golf

Tra i suoi hobby il preferito è il golf, aspetto che ha in comune con Sinner. Come la passione per il calcio: Casper Ruud è un grande tifoso del Liverpool. È rimasto affascinato quando è stato ad Anfield Road, ma segue anche l’hockey su ghiaccio.

5. Alle Finals nel 2022 sconfitto in finale da Djokovic

È alla sua terza partecipazione alle Nitto Atp Finals: nel 2022 è arrivato in finale, persa con Djokovic. Ancora oggi uno dei suoi migliori risultati in carriera.