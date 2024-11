Conferenza Sinner diretta Atp Finals: le parole e le interviste dopo Ruud. Segui LIVE

TORINO - Vittoria in scioltezza per Jannik Sinner contro Casper Ruud nella semifinale delle Atp Finals a Torino : sarà dunque l'azzurro a sfidare in finale lo statunitense Taylor Fritz , che nell'altra semifinale ha superato il tedesco Alexander Zverev in tre set. Segui in diretta le dichiarazioni del numero uno del mondo a bordo campo, nelle interviste tv e in conferenza stampa.

Sinner-Ruud: i numeri e le statistiche del match

23:17

Terminata la conferenza di Sinner in una sala stampa strapiena

È terminata poco fa in una sala stampa strapiena la conferenza stampa di Jannik Sinner dopo la vittoria su Casper Ruud nella semifinale delle Atp Finals di Torino.

23:15

Sinner e la finale con Fritz: "Dura come lo è stata nel girone"

Dopo il successo su Ruud nella semifinale delle Atp Finals di Torino, ora Jannik Sinner è atteso dalla finale di domani (17 novembre) contro Taylor Fritz, già battuto nella fase a gironi: "Secondo me ha giocato un’ottima partita nel girone - ha detto Jannik parlando dello statunitense in conferenza stampa -, la differenza è stata di pochi punti e il match di domani sarà molto simile. Sarà una partita molto difficile, il livello è molto alto e dovrò stare attento, cercando di stare lì pronto su tutti i punti".

23:11

Sinner sorpreso di sé stesso: "Non è assolutamente normale..."

Dopo aver battuto Ruud e staccato il pass per la finale delle Atp Finals di Torino, in conferenza stampa Sinner sembra quasi stupirsi di sé stesso: "Questi risultati sono normali? Non è assolutamente normale, ogni giorno è imprevedibile e non sai mai cosa possa succedere - dice l'azzurro -, ci saranno ancora giorni in cui qualcosa va storto o non mi sentirò bene, ma credo che il mio livello di gioco finora qua è stato molto alto. Mi sono preparato bene, non ho giocato Parigi e sono arrivato prima - ha sottolineato Jannik -. Durante la stagione abbiamo fatto certe scelte per essere freschi a fine stagione. È un periodo delicato, ogni piccola cosa può fare la differenza. Sono sorpreso anche io".

23:06

Sinner e la Coppa Davis: "Il doppio? Decide il capitano"

In conferenza stampa Sinner parla anche delle Finals di Coppa Davis che lo vedranno difendere il titolo a Malaga con l'Italia: "Se giocherò il doppio in Davis? In questo momento non so rispondere. Saranno tutte scelte che farà il capitano (Filippo Volandri, ndr), saremo tutti pronti per giocare, perché la Davis è una competizione un po' diversa. Ho giocato con tre giocatori diversi, vediamo".

23:04

Sinner e il futuro: "Non so cosa succederà l'anno prossimo"

Sinner fa un bilancio del suo fantastico 2024, segnato anche però dal caso Clostebol: "È stata una stagione molto positiva, ottima perché ho vinto tanti tornei, ho fatto tante partite e sono quasi sempre andato fino in fondo - dice l'azzuro in conferenza stampa dopo la semifinale delle Atp Finals vinta contro Ruud -. Vediamo come va il prossimo anno, non so cosa succederà. Voglio sempre migliorare come giocatore, la preparazione è fondamentale per l’anno prossimo, devo vedere cosa giocherò prima dell’Australian Open, ci può stare anche che non giochi nessun torneo come l’anno scorso per allungare la preparazione".

23:00

Sinner svela un retroscena: "C'è una cosa in cui mi ha aiutato lo sci"

Le prime parole di Jannik Sinner in conferenza stampa: "Domani sarà una giornata interessante in ogni caso, una speciale occasione e vedremo cosa succederà - ha detto l'azzurro in vista della finale delle Atp Finals contro Taylor Fritz -. Lo sci e il tennis? Onestamente sono sport differenti, lo sci mi ha aiutato un po’ con la mentalità perché se nello sci se fai un errore è finita la gara. Forse il bilanciamento mi ha aiutato per stare in campo e fare certe scivolate".

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport (download per iOS)

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport (download per Android)

22:56

Atp Finals, parla Sinner: iniziata la conferenza stampa

Iniziata la conferenza stampa di Jannik Sinner dopo la netta vittoria su Casper Ruud nella seconda semifinale delle Atp Finals di Torino.

22:50

Ruud elogia Sinner: "Ho molto da imparare da lui, lo ammiro molto"

Grandi elogi per Sinner da Casper Ruud, travolto dall'azzurro nelle semfinali delle Atp Finals a Torino: "Jannik è più giovane di me, ma ho molto da imparare da lui e ho anche molto da imparare dalla sconfitta di oggi - ha detto il norvegese in conferenza stampa -. Spero di poter giocare di più con lui in futuro e di non dover aspettare altri tre anni prima di affrontarci di nuovo. Jannik ha fatto tutto bene - ha ammesso il norvegese, battuto in due set dal numero uno del mondo -. Sfortunatamente io non ho servito bene ma non so se fosse la chiave per avere qualche chance in più. Ho trovato che oggi lui abbia giocato una grande difesa e un grande attacco, è molto veloce, può andare su molte palle. Non giocavo contro di lui da tre anni e sono impressionato dal fatto che abbia migliorato tutto nel suo gioco. Lo ammiro molto".

22:46

Atp Finals, quanto ha guadagnato Sinner: il montepremi

Atteso dalla sfida conclusiva alle Atp Finals contro Taylor Fritz, Jannik Sinner è ancora in corsa per guadagnare il montepremi riservato al vincitore del titolo da imbattuto… TUTTI I DETTAGLI

22:42

Bertolucci esplode in diretta tv: "Sinner non è un giocatore…"

L'ex tennista azzurro Paolo Bertolucci, oggi commentatore per 'Sky Sport', ha esaltato Jannik Sinner in diretta tv durante il suo commento della semifinale delle Atp Finals vinta contro Casper Ruud a Torino: "Non è un giocatore...". LEGGI TUTTO

22:35

Fritz avvisa Sinner prima della finale: "Questa sarà diversa..."

Taylor Fritz, battuto da Jannik Sinner nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino, cercherà riscatto nella finale di domani. E intanto lo statunitense avvisa il numero uno del mondo: "Questa sarà diversa...". APPROFONDISCI

22:32

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport

È disponibile l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport da scaricare:

- Download per iOS, clicca qui per scaricare

- Download per Android, clicca qui per scaricare

22:25

Dopo Ruud tocca a Sinner: tra poco Jannik in conferenza stampa

Dopo la conferenza stampa di Casper Ruud tra poco (ore 22:40 circa) è in programma quella di Jannik Sinner, che ha battuto nettamente il norvegese nella semifinale delle Atp Finals a Torino.

22:23

Ruud sorpreso da Sinner: "Dalla tv non si capisce..."

Così Casper Ruud ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva di fare un paragone tra Sinner e Djokovic: "Non posso paragonarli, giocano un tennis differente - ha detto il norvegese in conferenza stampa dopo la semifinale delle Atp Finals persa contro l'azzurro a Torino -. Secondo me guardandolo dalla tv non si capisce quanto Jannik sia veloce. Non dico che con Novak sia più facile".

22:17

Ruud si inchina a Sinner: "Oggi non avevo chance"

Casper Ruud si inchina a Sinner dopo la semifinale delle Atp Finals vinta nettamente dall'azzurro a Torino: "Jannik sta giocando molto bene da ogni punto di vista, penso che oggi non avevo molte chance di batterlo - ha detto il norvegese in conferenza stampa dopo il match -. Oggi stava giocando molto offensivo e meno difensivo. È molto veloce sul campo, molto bello e difficile da vedere".

22:13

Sinner incontentabile: "A tratti potevo servire meglio. E in finale..."

Questa l'analisi di Jannik Sinner sulla semifinale delle Atp Finals vinta a Torino contro Casper Ruud: "Ho cercato di essere molto concreto nelle scelte - ha detto l'azzurro ai microfoni di 'Sky Sport' -. A tratti potevo serviremeglio, ma ho fatto un'ottima partita e i due break arrivati all'inizio dei due set mi hanno aiutato, dandomi fiducia. La finale? Tante cose possono succedere, questo sport è imprevedibile. Penso a controllare quello che posso e sono contento di essere di nuovo in finale. Domani sarà un giorno importante per me, perché qui abbiamo già perso una finale. Ringrazio tutti i tifosi per la carica che mi danno".

22:08

Da Sorrentino a Chiellini, quanti vip in tribuna per Sinner

Da Sorrentino a Chiellini, tanti i personaggi famosi mescolati tra il pubblico delle Atp Finals, arrivati a Torino per vedere Jannik Sinner in azione contro Casper Ruud in semifinale.