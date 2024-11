Sinner contro Fritz nella finale delle Atp Finals: Rai o Sky, dove vederla in tv

Jannik Sinner è il grande favorito per la vittoria finale alle Nitto Atp Finals 2024 : di fronte avrà Taylor Fritz . Lo statunitense ha eliminato in semifinale il numero 2 del mondo Alexander Zverev , mentre il campione altoatesino si è imposto su Casper Ruud . Quello che andrà in scena domenica sul veloce indoor dell'Inalpi Arena di Torino sarà il terzo incrocio dell'anno tra Sinner e Fritz, con il numero uno al mondo che ha avuto la meglio sia nella finale degli US Open che qualche giorno fa nella fase a gironi delle Finals.

I precedenti e un favorito

La finale di oggi sarà la ventunesima in cui i protagonisti si sono già affrontati nei gironi: per 12 volte ha vinto chi aveva perso nella prima sfida. Lo scorso anno Djokovic riuscì a ribaltare il primo match battendo proprio Sinner. In questo spera Fritz, ma stavolta i favori del pronostico sono tutti per Jannik.

Sinner-Fritz, quando si gioca il match

Il match, valevole per la finale delle Nitto Atp Finals, è in programma domenica 17 novembre non prima delle ore 18:00.

Sinner-Fritz, i precedenti

Sinner è avanti 3-1 nel confronto con Fritz. La prima sfida tra i due risale al Masters 1000 di Indian Wells nel 2021, unico successo per lo statunitense. Successivamente sono infatti arrivate tre vittorie per l'italiano, la prima sempre a Indian Wells nel 2023, la seconda in finale agli ultimi US Open e la terza nella fase Round Robin di queste Finals, dove Sinner si è imposto con lo score di 6-4 6-4.

Sinner-Fritz, dove vederla in tv

Le partite delle Atp Finals sono trasmesse per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NowTV e Sky Go. L'incontro sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.