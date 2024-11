Sinner, Panatta show in tv: "No, io vado via... Chiamate uno da un'altra galassia"

Panatta non ci crede. Dopo l’ennesimo colpo incredibile, una risposta imprendibile sul servizio di Sinner che vale il 5-2 nel secondo set la leggenda del tennis, che commenta la partita su Raidue non si trattiene: “Noooo… io vado via. Io vado via, dopo questa qui vado via. Cosa vuoi che ti dica ancora. Bisognerebbe chiamare qualcuno da un’altra galassia, perché qui sulla terra non c’è nessuno che possa dargli fastidio".