Sinner-Fritz diretta finale Atp Finals: segui il tennis oggi LIVE

TORINO - Jannik, si gioca per la gloria. Contro Taylor Fritz Sinner cerca il primo grande successo nelle Atp Finals dopo l'amara sconfitta dello scorso anno in finale contro Djokovic. Stavolta sarà diverso, però: l'altoatesino numero uno al mondo partirà da grande favorito contro l'americano già battuto in settimana. Il pubblico di Torino sarà tutto con il nostro azzurro che proverà a chiudere alla grande una stagione stellare (in attesa della Davis). Segui la finale con noi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Sinner-Fritz 1-0 LIVE: 6-4; 5-4

19:33

Fritz-Sinner 4-5

Un altro game interlocutorio vinto a zero da Fritz. Ora Sinner andrà a servire per vincere il titolo

19:32

Fritz-Sinner 3-5

Jannik vince ai vantaggi il proprio turno di servizio. Fritz gioca molto bene e sta cercando in ogni modo rientrare in partita

19:25

Fritz-Sinner 3-4

Fritz tiene facilmente il servizio a zero al termine di un game interlocutorio

19:24

Fritz-Sinner 2-4

Game complicato per l'italiano che però lo porta a casa con un paio di rovesci clamorosi

19:17

Fritz-Sinner 2-3: break di Jannik!

L'azzurro strappa il servizio al californiano e ora ha la chance di effettuare l'allungo decisivo

19:13

Fritz-Sinner 2-2

Jannik tiene il servizio ancora una volta senza soffrire

19:06

Fritz-Sinner 2-1

Taylor bravo nel tenere il servizio lasciando solo un 15 all'avversario

19:03

Fritz-Sinner 1-1

Jannik tiene il servizio a zero infilando altri due ace: impressionante finora la sua prova nei game di battuta

19:01

Fritz-Sinner 1-0

L'americano comincia bene il secondo set tenendo il servizio nel game d'apertura

18:55

Fritz-Sinner 4-6: all'azzurro il primo set!

Sinner infila due ace (10 nel primo set) e vince ai vantaggi il game portando a casa il primo set in 41 minuti

18:48

Fritz-Sinner 4-5

L'americano tiene il servizio a zero in questo game interlocutorio. Ora Jannik andrà a servire per portare a casa il primo set

18:46

Fritz-Sinner 3-5

Pazzesco Sinner che soffoca ogni tentativo di reazione dell'americano infilando tre ace di fila!

18:42

Fritz-Sinner 3-4: break per l'azzurro!

Dopo tre palle break sprecate l'azzurro alla quarta non perdona e strappa il servizio all'americano con una pazzesca palla corta

18:33

Fritz-Sinner 3-3

Bellissima partita con i due che non risparmiano colpi spaventosi. L'azzurro tiene comunque il servizio

18:29

Fritz-Sinner 3-2

L'americano serve bene e salva il proprio turno di battuta dopo aver concesso due punti all'azzurro

18:25

Fritz-Sinner 2-2

Altro servizio a zero per Jannik: per il momento la partita vive di pochissimi scambi

18:21

Fritz-Sinner 2-1

Impressionante il game del californiano che infila due ace e due prime vincenti tenendo il servizio a zero

18:20

Fritz-Sinner 1-1

Jannik non trema e risponde da fenomeno tenendo a zero il proprio turno di battuta con due ace

18:17

Fritz-Sinner 1-0

L'americano comincia la partita tenendo il servizio lasciando due punti all'azzurro

18:09

Sinner e Fritz entrano in campo

I due finalisti in campo: parte la fase di riscaldamento. Il pubblico di torino è già caldissimo

18:02

Parte l'inno di Mameli

Virginia Bocelli torna in campo per cantare l'inno di Mameli

17:57

Tutti i vip in tribuna per la finale Sinner-Fritz

Tantissimi volti noti dello sport e non solo sugli spalti per assistere all'ultimo atto delle Atp Finals: guarda qui tutte le foto

17:49

Virginia Bocelli anticipa la finale

La figlia del maestro Andrea Bocelli si sta esibendo a pochi minuti dalla finale delle Atp Finals

17:45

Melissa Satta e Cristina Chiabotto sugli spalti per vedere Sinner

Le due showgirl in tribuna per assistere alla finale delle Atp Finals

17:38

Sinner si scalda prima della finale

Il tennista altoatesino si sta scaldando alla cyclette insieme al suo allenatore Darren Cahill in attesa di scendere in campo contro Fritz

17:35

Sorrentino: "Sinner implacabile"

Paolo Sorrentino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della finale, ha parlato all'interno della Inalpi Arena della sua passione per il tennis: "Sinner è implacabile e questo è il bello, è la caratteristica di ogni grande campione. Umanamente? Mi sembra una persona perbene e questa è una dote sempre più rara nel mondo di oggi. Del tennis mi appassiona la guerra psicologica che si instaura tra i due tennisti in campo"

17:32

L'impianto si sta riempiendo per la finale

Meno di mezz'ora all'inizio della finale tra Sinner e Fritz e l'Inalpi Arena è già quasi tutta esaurita. Tantissimi i tifosi vestiti di arancione in onore del numero uno al mondo

17:24

Il commento di Ruud su Sinner diventa virale

"Con Djokovic puoi giocartela e puoi far partire degli scambi, con Sinner è difficilissimo". L'amaro commento di Casper Ruud dopo la sconfitta netta nelle semifinali delle Atp Finals fa ancora discutere i social

17:17

Krawietz e Puetz vincono il torneo di doppio alle Finals

La coppia tedesca ha battuto in finale il duo Arevalo-Pavic con un doppio 7-6

16:57

Cresce l'attesa per la finale di Sinner

Fin dalla mattinata c'è stato un grande entusiasmo davanti all'hotel Principi di Piemonte, in pieno centro a Torino. L'albergo che ospita Sinner è stato preso d'assalto all'esterno da decine di tifosi pronti a festeggiare le Finals con il campione italiano

16:47

Sinner e la cittadinanza onoraria di Torino

"Proporrò al consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria al tennista Jannik Sinner". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, ha annunciato un'iniziativa inattesa nella conferenza stampa di fine Atp Finals

16:36

Sinner-Fritz, l'orario della finale

L'ultimo atto delle Atp Finals è in programma alle ore 18: sarà quello il momento in cui il nostro numero uno al mondo, Jannik Sinner, scenderà in campo contro Taylor Fritz per la finale del torneo più atteso dell'anno

Inalpi Arena, Torino