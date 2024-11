Sinner trionfa alle Atp Finals: quanto ha guadagnato, la cifra è pazzesca!

Jannik Sinner trionfa su Taylor Fritz alle Atp Finals. Il successo nell'ultimo torneo dell'anno garantisce al numero uno un bottino importante, sia in termini di punti Atp che di denaro. Sono infatti 1500 i punti che l'altoatesino si porta a casa grazie all'affermazione dell'Inalpi Arena, che gli consentiranno un tranquillo inizio di 2025 in vetta al ranking. Grazie al titolo vinto da imbattuto, invece, per Sinner è previsto un premio di 4.629.427 euro, il più alto mai ottenuto da Jannik nel circuito e il secondo dell'anno dopo i 5,5 milioni di euro arrivati al Six Kings Slam.