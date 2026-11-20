INVIATO A TORINO - Sinner tornerà in campo solo quando starà al meglio. Nel futuro poi, sarà importante saper scegliere i tornei nel ricco menù offerto. Lo ha detto il presidente dell'Atp Andra Gaudenzi in conferenza stampa alle Nitto Atp Finals. "Oggi i tennisti - ha spiegato - sono molto più intelligenti. Gestiscono meglio la prevenzione degli infortuni. Quando si fanno male, per esempio, si fermano e tornano solo quando sono veramente in forma, senza mascherare il dolore con antinfiammatori. Un tempo restavamo in campo a ogni costo. Oggi loro possono contare sul supporto di team più preparati. I giocatori oggi ragionano su più anni, puntano ad avere carriere più lunghe. Quando ho parlato con il team di Sinner è emerso proprio questo aspetto, vogliono preservare la sua salute per i prossimi vent'anni". I troppi tornei sono la causa dei tanti infortuni nel circuito? Gaudenzi non è d'accordo è spiega che il tennis è diverso da altri sport come la Formula Uno: "Lì c'è un menù fisso, un calendario dal quale non si scappa. Il nostro sport invece è come un buffet, dove si può scegliere e bisogna fare le scelte giuste".

Gaudenzi: "Atp Finals a Torino anche in futuro? Non abbiamo deciso"

Sul futuro delle Atp Finals a Torino, Gaudenzi dice: "Torino sempre meglio - dice -, le Finals sempre meglio sia dal punto di vista di esperienza degli appassionati ma anche di qualità del gioco. E secondo me il dato più importante è che, anche con la mancanza di un campione come Jannik in casa, lo stadio è pieno, l'atmosfera è incredibile, quindi il prodotto è forte, il tennis piace". Sulla futura location sottolinea: "Continuiamo a ragionare sempre ogni anno per cercare di migliorare. L'anno prossimo, ovviamente, saremo qui ma continuiamo sempre a discutere per cercare di avere opzioni migliori. Non abbiamo ancora deciso al momento". Il formato a gironi in uno sport che di solito invece prevede subito il tabellone a eliminazione diretta, funziona per le Finals: "A me questo formato piace molto, funziona perché hai i migliori 8 giocatori e quindi vuoi vederli anche che giocano uno contro l'altro. Secondo me il formato round robin se lo porti nel tour non va bene, ma qui funziona e ha sempre funzionato, perché lo vediamo che le Atp Finals sono un grande successo. Ma funziona un evento di 8 giorni, dove hai gli 8 migliori che giocano tutti contro tutti e poi si sfidano in semifinale e finale. Quindi spendiamo tempo a cambiare un formato che va molto bene. Ad andare sull'eliminazione diretta, secondo me rischieresti di perdere, perché tu qui hai garantite tre partite di Alcaraz, di Sasha, di Flavio. E a questo livello secondo me funziona".

Il montepremi complessivo nel 2028 supererà i 350 milioni di dollari

L'ATP ha annunciato oggi la nuova fase dei progressi nell'ambito del progetto OneVision: a partire dal 2028, il montepremi complessivo destinato ai giocatori dovrebbe superare i 350 milioni di dollari. L'investimento diretto dell'ATP comprenderà un Bonus Pool di 50 milioni di dollari, un ulteriore bonus di fine anno di 25 milioni legato alla classifica e 26 milioni destinati ai fondi pensionistici dei giocatori. A partire dal 2028, si prevede che i guadagni minimi dei giocatori raggiungeranno le seguenti soglie: - I primi 100 giocatori del ranking incasseranno almeno 1,1 milioni di dollari (il 39% in più rispetto al 2025). - I primi 175 almeno 450.000 dollari (con un incremento del 47%). - I primi 250 almeno 250.000 dollari (con un incremento del 67%). L'ATP Bonus Pool salirà a 50 milioni di dollari, più del doppio rispetto agli attuali 21,5 milioni. I premi saranno destinati ai giocatori classificati tra i primi 30 del PIF ATP Rankings prima di ogni torneo obbligatorio ATP Masters 1000, senza più il vincolo di giocarne almeno cinque in stagione per accedere al bonus.

Gaudenzi e il calendario

L'articolazione dei premi si innesta sulla visione del calendario che il presidente Andrea Gaudenzi ha manifestato in conferenza stampa all'Inalpi Arena di Torino durante le Nitto ATP Finals 2026. "Inizialmente il nostro obiettivo era naturalmente quello di migliorare il prodotto premium, ovvero i Masters 1000, concentrandoci in generale sulla possibilità di mettere in mostra i migliori giocatori del mondo nelle migliori sedi possibili" ha detto Gaudenzi. "Abbiamo assistito a importanti investimenti nei nostri Masters. Abbiamo visto l'ampliamento di Roma e Cincinnati; Shanghai sta progettando la costruzione di un terzo stadio; ci sono stati interventi anche a Madrid e Monte-Carlo. Tutti i nostri tornei hanno compiuto progressi e continueremo su questa strada. Questa crescita e questa espansione hanno generato anche maggiore valore, perché ci sono più giornate di gioco e più giornate in cui vendere i biglietti. Di conseguenza, possiamo creare più valore che, attraverso un meccanismo di ripartizione degli utili, torna ai giocatori. Si crea così un circolo virtuoso, nel quale una maggiore produzione di valore si traduce in maggiori risorse per i nostri membri" ha aggiunto. Per l'anno prossima resta l'incertezza legata ai tornei in Medio Oriente (Doha e Dubai), vista l'instabilità geopolitica nell'area. "Monitoriamo quello che accade e che succederà: la priorità è la sicurezza dei giocatori e di tutti. I giocatori hanno la scelta di giocare altri tornei nella stessa settimana, possiamo aspettare, possiamo giocare altrove o estendere i tabelloni degli altri tornei già previsti nelle stesse settimane per mantenere lo stesso numero di posti in main draw e dunque di opportunità per i giocatori".