Tobeduca 2025: torneo di padel, party e solidarietà per ricordare Fabio Duchini e sostenere la ricerca

Roma, 28 maggio 2025 – Il 22 giugno 2025, il Circolo Aeronautica Ponte Milvio di Roma si trasformerà in un grande palcoscenico di sport, solidarietà e divertimento, con la prima edizione di Tobeduca “ Torneo di Padel & Party Solidale ”, l’evento dedicato alla memoria di Fabio Duchini, campione e appassionato promotore di questo sport. La giornata si aprirà alle 8:30 con il torneo di padel, organizzato in diverse categorie per giocatori amatoriali e professionisti.

Tra gli ospiti del torneo, saranno presenti Michele Bruno e altri membri della Nazionale Italiana di padel per spiegare le tecniche alla base di ogni colpo e condividere suggerimenti pratici con i partecipanti per migliorare il proprio gioco. Alle ore 18 ci sarà la cerimonia di premiazione finale dei vincitori del torneo e a seguire il “Sunset Emotions Party Solidale”, con speciale DJ set di Antonio Piepoli per continuare a divertirsi nel segno della solidarietà. Le iscrizioni al torneo, con accesso al party serale, sono aperte sul sito ufficiale www.tobeduca.it, dove è possibile registrarsi come singoli o in coppie, scegliendo la categoria più adatta al proprio livello. È inoltre possibile donare sul sito web anche per partecipare al torneo solo come ospite o per accedere direttamente al “Sunset Emotions Party Solidale”.

Il Memorial è organizzato da To Be Duca, l’organizzazione no profit creata in onore di Fabio Duchini, scomparso a causa della sindrome di Creutzfeldt-Jakob, una rara malattia neurodegenerativa. To Be Duca nasce proprio dal desiderio di trasformare l’energia di Fabio, il suo sorriso e il suo amore per lo sport in solidarietà, supporto alle famiglie colpite da malattie neurologiche rare e sostegno alla ricerca scientifica. I fondi raccolti con la prima edizione del “Torneo di Padel & Party Solidale”, di cui Corriere dello Sport è media partner, saranno devoluti a Fondazione Telethon, che dal 1990 finanzia la migliore ricerca scientifica in Italia sulle malattie genetiche rare, tra cui molte forme neurodegenerative come la malattia di Creutzfeldt-Jakob.

Grazie al sostegno di eventi come Tobeduca e alla generosità di partecipanti e donatori, Fondazione Telethon può continuare a investire in studi innovativi e a offrire speranze concrete a chi vive quotidianamente la sfida di queste patologie, troppo spesso sconosciute e trascurate. Molte sono anche le aziende partner che hanno contribuito all’iniziativa: Bloom Life, BIOS Benefit S.P.A, BWH Hotel Italia & Malta, Maxibon, Birra Raffo, Select Aperitivo, Circuito Cinema, BW plus Hotel Universo, Lido Gandoli, Myprint Service S.r.l, Cool Projects Srl, Cool Re Srl.

Fondazione Telethon ETS è una delle principali charity biomediche italiane, nata nel 1990 su iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare. La sua missione è raggiungere la cura delle malattie genetiche rare attraverso la ricerca scientifica di eccellenza, selezionata secondo le migliori pratiche condivise a livello internazionale. Attraverso una modalità unica nel panorama italiano, segue l'intera "filiera della ricerca" occupandosi della raccolta fondi, della selezione e del finanziamento dei progetti e dell'attività di ricerca stessa svolta nei propri centri e nei laboratori. Fondazione Telethon sviluppa inoltre collaborazioni con istituzioni sanitarie pubbliche e industrie farmaceutiche per tradurre i risultati della ricerca in terapie accessibili ai pazienti.

Dalla sua nascita, ha investito 698 milioni di euro in ricerca, ha finanziato 3.024 progetti con 1.771 ricercatori coinvolti e 637 malattie studiate. Ad oggi, grazie a Fondazione Telethon che è responsabile della sua produzione e distribuzione, è disponibile nell’Unione Europea la prima terapia genica con cellule staminali destinata al trattamento dell'ADA-SCID, una grave immunodeficienza che compromette le difese dell'organismo fin dalla nascita. Un'altra terapia genica disponibile, frutto della ricerca di Fondazione Telethon e della collaborazione con l’industria farmaceutica, è quella per la leucodistrofia metacromatica, una grave malattia neurodegenerativa di origine genetica. A queste potrebbe aggiungersi prossimamente la terapia genica per un’altra immunodeficienza, la sindrome di Wiskott-Aldrich, per la quale la Fondazione oltre alla ricerca sta supportando anche il processo di approvazione. Altre malattie su cui la terapia genica, sviluppata dai ricercatori della Fondazione, è in corso di valutazione nei pazienti sono la beta-talassemia, la mucopolisaccaridosi di tipo 6 e di tipo 1, la sindrome di Usher 1B. Inoltre, all'interno degli istituti della Fondazione Telethon si sta studiando o sviluppando una strategia terapeutica mirata per altre malattie genetiche. Parallelamente, in tutti i laboratori finanziati da Fondazione Telethon continua lo studio dei meccanismi di base e dei potenziali approcci terapeutici per le malattie ancora senza risposta.