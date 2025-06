EA 7 World Legends Padel Tour, trionfo spagnolo a Madrid con Llorente e Prieto 

Profeti a casa propria. Sono due spagnoli i vincitori della quarta tappa di EA 7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR 2025, disputata sui campi del David Lloyd la Finca a Pozuelo de Alarcòn, alle porte di Madrid. Ad aggiudicarsi il torneo sono stati Fernando Llorente e Xabier Prieto. Llorente, Campione d’Europa (nel 2012) e del Mondo (2010) con la Spagna, e Prieto, storica bandiera della Real Sociedad – club con il quale ha vissuto la sua intera carriera – in una finale combattutissima hanno sconfitto il Campione del Mondo del 2006 Luca Toni e Luca Ceccarelli, che ha trascorso gran parte della sua vita sportiva a Cesena. Per Fernando Llorente si tratta della terza vittoria su quattro tappe: gli altri successi li ha ottenuti a Londra e Roma. Per questo motivo era già qualificato alle Finals in programma a Miami il prossimo novembre, pass che ha appena conquistato anche Prieto. Risultano già qualificati anche il Pallone d’Oro ucraino Andriy Shevchenko, il Campione del Mondo francese Vincent Candela, l’ex attaccante azzurro Christian Vieri e l’argentino Diego Perotti. EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR è il circuito mondiale di padel riservato alle leggende del calcio. Presidente è Alessandro Moggi, che ha dichiarato: “Anche in Spagna il livello dei partecipanti e delle partite è stato elevatissimo. Ancora una volta, abbiamo avuto la dimostrazione del fatto che la nostra idea sia stata vincente. Abbiamo dato vita ad una manifestazione che, fin dal primo anno, ha attirato l’attenzione e i complimenti delle leggende del calcio mondiale. Tutti hanno il piacere di partecipare al nostro circuito, tutti scendono in campo per un grande obiettivo: qualificarsi alle Finals di novembre a Miami”. A settembre il calendario prevederà un doppio appuntamento: il 5 e il 6 ad Amsterdam, il 19 e il 20 a Istanbul.