BNL Italy Major Premier Padel, l’urlo di Iacovino e Di Giovanni: il derby azzurro contro Cremona-Graziotti è loro

Alla fine, dalla panchina di Lorenzo Di Giovanni e Simone Iacovino è partito un po’ di tutto: polsini, asciugamani, persino una bottiglietta d’acqua gelata appena tolta dal frigorifero, come omaggio al pubblico che in un Pietrangeli caldissimo li ha accompagnati al successo al debutto nel BNL Italy Major , nel derby azzurro contro Simone Cremona e Giulio Graziotti . È finita 7-6 4-6 6-3, dopo 2 ore e 7 minuti di battaglia ad alta tensione, naturale conseguenza del peso della posta in palio. Perché passare un turno in un Major non è roba da tutti i giorni e stavolta il privilegio è toccato a “DiGio”, neo papà da poco più di 20 giorni del piccolo Tommaso, e al compagno Iacovino, romano de Roma. A fine febbraio, a Gijon, erano diventati la prima coppia italiana ai quarti di finale in un evento del circuito maggiore, ora sono i primi due al secondo round del torneo capitolino formato 2025.

Gran caldo e campo velocissimo

Su un campo reso velocissimo dal gran caldo è stata una partita difficile da leggere, con le due coppie trainate a tratti dall’uno e dell’altro, ma come spesso accade quando le partite si allungano, a fare la differenza diventano pochi frangenti. Come l’indecifrabile tie-break del primo parziale, chiuso 10/8 al terzo set-point, dopo che i rivali ne avevano mancato uno con un errore di Cremona non da Cremona, stavolta meno maestro di solidità rispetto al solito. O un terzo set a strappi: subito 3-0 Iacovino/Di Giovanni, poi 3-3 con una spettatrice d’eccezione come Sara Errani prossima al suo allenamento sull’altro campo allestito nel Pietrangeli, quindi nuovo allungo di Simone e Lorenzo, superiori – stavolta sì – nella fase finale. Lì è emersa qualche incertezza nei meccanismi della coppia Cremona/Graziotti, solo al secondo torneo insieme, e a certi livelli tanta basta per perdere una partita.

Graziotti ancora sconfitto nella sua Roma

Delusione per Graziotti di nuovo respinto nella sua Roma e ancora a caccia della prima vittoria nel circuito maggiore, tanto che subito dopo gli abbracci finali è scappato negli spogliatoi. Gioia per Iacovino e Di Giovanni, attesi mercoledì da Javi Garcia e Javi Barahona, coppia numero 14 del mondo. Due avversari tosti, tostissimi, ma forse non inavvicinabili in un contesto come il Foro Italico.