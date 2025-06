Brea-Triay, un'altra finale: a Roma bastano 60 minuti

L’approdo in semifinale di Ari Sanchez e Paula Josemaria ha garantito alle due la possibilità di conservare lo scettro di coppia numero uno anche al termine del BNL Italy Major , indipendentemente da come andrà a finire al Foro Italico . Ma se si guarda al ranking individuale la storia è ben diversa, perché Gemma Triay può ancora superare entrambe le attuali leader, come già successo – per una sola settimana – dopo il torneo di Asuncion, prima del ritorno al comando di Ari e Paula grazie al titolo a Buenos Aires. Un obiettivo verso il quale la 32enne delle Baleari ha fatto un grande passo avanti raggiungendo la finale romana, naturalmente a fianco di Delfi Brea, la partner insieme alla quale punta a riscrivere le gerarchie del padel femminile.

Pronostico rispettato

Contro Victoria Iglesias e Marina Guinart, la coppia dalla classifica più bassa ad aver mai raggiunto le semifinali di un Major (partivano da testa di serie numero 11), la spagnola e l’argentina erano nettamente favorite e hanno saputo tradurre la loro superiorità sull’erba sintetica del Centrale, risolvendo il confronto in un’ora esatta. C’è stata bagarre praticamente solo fino al sesto gioco del set d’apertura, quando Gemma e Delfi hanno trovato il primo break del duello e rotto l’equilibrio, inserendo una marcia insostenibile per le pur brave rivali. Si è capito dal numero degli errori: per la coppia numero 2 sono calati, per le avversarie aumentati e il 6-3 6-1 finale è stata la più scontata delle conseguenze.

Ottava finale stagionale per Triay e Brea

“Giocare qui – ha detto la spagnola dopo il successo – è sempre un piacere. Stiamo vivendo una grande settimana e sono veramente contenta del livello di gioco che stiamo esprimendo. Non è facile arrivare sempre in fondo nei tornei, perché ci sono tantissime coppie di alto livello”. “La chiave del match? Sono state varie – ha aggiunto la compagna –, perché abbiamo fatto tante cose nel mondo giusto. Questi risultati sono il frutto di un grande lavoro di squadra”. Domenica, alle 18.30, Triay e Brea giocheranno la loro ottava finale stagionale e andranno a caccia del quinto titolo del 2025. Ma non solo: Gemma punta a prendersi il terzo Major di fila, dopo aver vinto nel 2024 ad Acapulco con Claudia Fernandez e ad aprile a Doha con l’attuale compagna. Dovesse farcela, sarebbe un’ulteriore prova di chi sia la giocatrice più forte del pianeta.