Gioia Chingalan in rimonta contro Lebron e Stupa: sono di nuovo in finale a Roma  

I Chingalan non mollano mai. Per conferma chiamare Juan Lebron e Franco Stupaczuk , gli altri due protagonisti della prima semifinale maschile che ha infiammato il campo centrale. Sono ancora le emozioni e i colpi di scena i protagonisti del BNL Italy Major Premier Padel , con Federico Chingotto e Ale Galan che staccano il pass per la finale dopo un match di altissimo livello. I protagonisti assoluti del primo set sono stati, però, "El lobo" e "Franchino" (acclamato alla "romana" dai suoi tifosi al Foro Italico): la coppia numero tre al mondo si è imposta infatti per 6-4 grazie alle poche sbavature e con un mix di colpi precisi e intelligenti che hanno messo in grande difficoltà i propri avversari portandoli a conquistare al break decisivo nel settimo game.

Terzo set senza storia

Il tempo di rinfrescarsi in panchina ed ecco che arriva la reazione grintosa dei Chingalan, più precisi nei colpi e brillanti fisicamente rispetto alla prima parte di match tanto da trovare il break nell'ottavo gioco. Sembra fatta sul 5-3 e servizio, e invece arriva a sorpresa il controbreak di Lebron e Stupa (ultimo vero sussulto dei numero tre del seeding) che costringe i numeri due al mondo a riportare il risultato in parità solo dopo il 7-2 del tie break. Nel terzo set, invece, non c'è storia: doppio break in avvio di Ale e Federico che indirizza il match e gli regala la finale. "Non è stata una delle nostre migliori partite perchè abbiamo faticato molto all'inizio, ma abbiamo avuto il merito di lottare su ogni punto e grazie a questo abbiamo trovato la fiducia in noi stessi che ci serviva per ribaltare il risultato e vincere la partita - ha confessato Galan al termine dell'incontro - Siamo cresciuti nel secondo set e abbiamo trovato più colpi vincenti rispetto all'inizio. Il segreto è stato smettere di pensare al risultato, isolarci e pensare solo che eravamo in grado di rimontare", ha concluso lo spagnolo. Una reazione vincente che conferma, ancora una volta la loro forza fisica e in mentale.