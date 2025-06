Press Padel Tour, quando il giornalismo incontra lo sport: trionfi, volti noti e un’edizione da record

Sono stati tre mesi di sport, sorrisi e volti familiari quelli andati in scena con la terza edizione – quella primaverile – del Press Padel Tour , torneo che ha saputo trasformarsi, in poco tempo, nel cuore pulsante del networking tra giornalismo, media e intrattenimento. Sotto il sole di giugno, tra colpi spettacolari e fair play, a scendere in campo per la finalissima sono stati i protagonisti delle principali testate italiane, uniti dalla passione per il padel e dal desiderio di ritrovarsi fuori dagli studi e dalle redazioni.

Rai1, TG1, TG5, Striscia la Notizia, Sky, DAZN, Corriere dello Sport, Dagospia, MelaVerde, Rai Radio1, La7, Repubblica, The Watcher Post, Radio Manà Manà e Agimeg: un parterre di testate che racconta da sé l’autorevolezza raggiunta da questo evento, ideato per celebrare la sinergia tra sport e comunicazione. Sul campo, a prendersi la scena sono stati nomi noti come Angelo Mangiante, Luca Marchegiani (che ha conquistato il premio per il Miglior Gesto Tecnico), Nando Orsi, Pierluigi Pardo, Dario Marcolin, Jimmy Ghione, Fabio Tamburini, Gianluca Semprini, Leonardo Metalli, Federico Ruffo, Fabio Guadagnini e Giampaolo Pellacani. A conquistare il titolo del tabellone Gold maschile è stata la coppia Semprini-Bozzacchi, mentre tra le donne si è imposto – per il secondo anno consecutivo – il duo Savasta-Lecis.

A Jimmy Maini è andato il riconoscimento come Miglior Giocatore, suggellando una performance di grande intensità. Bellissime partite anche nel tabellone Silver, che ha visto vincere la coppia Minutiello-Piccheri del Corriere dello Sport. Per le donne hanno primeggiato Brancato-Ciriaci, mentre nel tabellone Bronze femminile ha vinto la coppia Ercole-Pulcini. Al termine della giornata, tra premiazioni e brindisi, è già partita la macchina organizzativa per la quarta edizione, in programma a settembre 2025. E se l’entusiasmo è lo stesso, sarà ancora una volta spettacolo.

Per info e adesioni: simonetta.bonanni@agimeg.it – 342 8092569