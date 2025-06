Tapia-Coello contro Chingotto-Galan: la finale più attesa al Foro Italico

Le teste di serie numero 1 contro le teste di serie numero 2. Il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una domenica migliore di quella a cui assisterà dalle 18.30 CET, orario di inizio delle finali del BNL Italy Major Premier Padel . Arturo Coello e Agustin Tapia contro Fede Chingotto e Ale Galan nel tabellone maschile; Ari Sanchez e Paula Josemaria contro Delfi Brea e Gemma Triay in quello femminile. Ovvero le coppie che più di tutte hanno vinto quest'anno, e quelle che si erano contese anche il primo Major del 2025, a Doha.

Finale uomini

In Qatar ad alzare il trofeo furono Arturo Coello e Agustin Tapia, che dopo essere rimasti a secco l’anno scorso puntano a tornare sul trono di Roma. Per guadagnarsi la possibilità di farlo, hanno dovuto superare in serata la grande sorpresa del torneo, la coppia formata da Javi Leal e Fran Guerrero che, dopo aver avuto set point sul 5-4 nel primo set, aveva portato a casa il parziale al tiebreak. Con rabbia, però, Coello e Tapia hanno reagito, riuscendo a capovolgere la partita, chiusa 6-7 6-2 6-2. Nella prima semifinale era invece arrivata la vittoria in rimonta dei campioni in carica: Chingotto e Galan avevano perso il primo set contro Juan Lebron e Franco Stupaczuk, salvo poi ritrovare il loro gioco e vincere il secondo al tiebreak (7-2) prima di dominare il terzo iniziato con un doppio break che ha indirizzato la parte decisiva del match, finito 4-6 7-6 6-2 in due ore e 9’.

Finale donne

In campo, nella finale del tabellone femminile, ci saranno invece tre delle quattro vincitrici dei due precedenti Major di Roma. Nel 2023, Gemma Triay aveva inaugurato l'era dei tornei combined di Premier Padel in coppia con Marta Ortega, mentre lo scorso anno erano state Paula Josemaria e Ari Sanchez (sconfitte due anni fa proprio da Triay/Ortega) a dominare la finale contro Lucia Sainz e Patty Llaguno. La prima semifinale è durata soltanto un’ora, con Gemma e Delfi Brea capaci di lasciare solo quattro game (6-3 6-1) a Marina Guinart e Victoria Iglesias, che chiudono comunque una settimana indimenticabile conclusa con la qualificazione a un’insperata semifinale. La seconda semifinale, quella tra Josemaria/Sanchez e la coppia formata da Bea Gonzalez e Claudia Fernandez, verrà invece ricordata come quella di un primo set durato addirittura 98 minuti e chiuso con un 10-8 al tiebreak. Il secondo set è invece stato più ‘normale’, chiuso 6-3 dalle numero 1 del mondo, che domani cercheranno il loro secondo titolo consecutivo dopo Buenos Aires, il quarto della stagione, per agganciare proprio le avversarie di domani. Esattamente la stessa missione che hanno Chingotto e Galan (tre titoli) contro Coello e Tapia (4).