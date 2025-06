Triay-Brea da impazzire: sono loro le regine a Roma. E Gemma è di nuovo la numero uno

I tornei precedenti l’avevano mostrato a ripetizione e Roma non ha fatto altro che confermarlo: oggi, nel padel femminile, le giocatrici da battere non sono più Ari Sanchez e Paula Josemaria , bensì Gemma Triay e Delfi Brea . La spagnola e l’argentina avevano già vinto ad aprile il primo Major stagionale a Doha, e hanno fatto il bis nel BNL Italy Major del Foro Italico , vincendo per 6-4 6-4 la finale proprio contro le ormai ex dominatrici, che pian piano insieme ai titoli stanno smarrendo anche le sicurezze. Rimarranno la coppia numero uno (anche se il margine è sempre più risicato), ma non le numero uno a livello individuale perché Gemma le supera di nuovo entrambe in un colpo solo. E stavolta l’impressione – supportata dai numeri – è che il cambio al vertice non durerà soltanto una settimana, come capitato di recente nel mezzo dei tornei in Sudamerica.

Triay-Brea, quinto titolo stagionale a Roma

A Roma, Triay e Brea si sono prese il quinto titolo stagionale, cinque come i game (consecutivi, da 3-4 a 6-4 2-0) che hanno deciso una finale interpretata meglio dall’inizio alla fine, contro una versione non troppo brillante di Sanchez e Josemaria. Possono giocare meglio, specialmente di come hanno fatto nella parte centrale della partita, quando però è stata Gemma a salire in cattedra e dimostrare come mai da lunedì tornerà davanti a tutte. Ha firmato lei il break decisivo del 5-4, con uno dei tanti smash vincenti della sua partita, ed è stata di nuovo lei, con due smash di fila negli ultimi due punti, a chiudere 6-4 dopo un paio di chance del 5-5 mancate dalle rivali. Nel secondo set, invece, Brea/Triay sono scappate in fretta sul 4-1 e poi – non senza qualche brivido – hanno amministrato il vantaggio, fino a chiudere dopo 1 ora e 51 minuti.

Gemma tornerà numero uno al mondo

Come detto, grazie al suo secondo successo a Roma (vinse la prima edizione nel 2023 con Marta Ortega) e suo terzo Major di fila, Gemma tornerà numero uno del mondo. Un traguardo che vale doppio perché conquistato al termine di un torneo dominato, vinto sotto gli occhi di mamma e papà, della compagna (e collega) Carolina Orsi e di un pubblico che la ama più di ogni altra giocatrice. In dieci tornei giocati nel 2025, le due hanno vinto cinque volte (in otto finali), prendendosi entrambi i Major. Un ruolino di marcia da vera coppia numero uno.