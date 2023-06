Roland Garros, Alcaraz-Tsitsipas: orario e come vederla in tv e streaming

PARIGI - Sale la temperatura al Roland Garros in vista dei quarti di finale tutti da vivere. Prima la sfida tra Khachanov e Djokivic che precederà quella tra Alcaraz e Tsitsipas . Il greco per la terza volta su sette partecipazioni raggiunge i quarti di finale del Roland Garros, è ancora a secco di trofei nel 2023, davanti però avrà lo spagnolo numero 1 al mondo contro il quale ha perso tutti i quattro precedenti e che ha eliminato con facilità l'azzurro Lorenzo Musetti.

Alcaraz-Tsitsipas, il percorso al Roland Garros

Alcaraz ha raggiunto i quarti battendo l'azzurro Cobolli (6-0, 6-2, 7-5), Taro Daniel (6-1, 3-6, 6-1, 6-2), Denis Shapovalov (6-1, 6-4, 6-2) e Lorenzo Musetti (6-1, 6-3, 6-2), per un totale di 8 ore e 50 di gioco. Tsitsipas ha invece superato Jiri Vesely (7-5, 6-3, 4-6, 7-6), Roberto Carballes Baena (6-3, 7-6, 6-2), Diego Schwartzman (6-2, 6-2, 6-3) e Sebastian Ofner (7-5, 6-3, 6-0), per un totale di 9 ore e 25 minuti in campo.

Alcaraz-Tsitsipas, orario del match e dove vederla

L'iberico e il greco si sfideranno sul campo centrale del Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle 20:15. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Eurosport, sui due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming come Discovery+, DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision.