Roland Garros, la pioggia non dà tregua: cancellato il programma dei campi non coperti

Il maltempo sta condizionando pesantemente i primi giorni della 123? edizione del Roland Garros. Già nelle giornate di domenica, lunedì e martedì i match avevano subito sospensioni e ritardi a causa del maltempo, ma mai si era arrivati fino a questo punto: l'organizzazione ha infatti deciso di cancellare tutti le partite in programma mercoledì 29 maggio sui campi non coperti . Una decisione che renderà sicuramente fittissimo il programma dei prossimo giorni, pioggia permettendo.

L'interruzione in mattinata

Come di consueto, i match hanno preso il via questa mattina alle 11:00 ma sono stati interrotti dopo poco meno di un'ora di gioco. Coinvolte anche le partite di due azzurri, quelle di Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi con il primo che era sotto di un break 4-3 nel primo set con Zhizhen Zhang sul Court 12 e con il secondo avanti 5-3 su Alexandre Muller sul Court 6.

Il gioco continua sullo Chatrier e sul Lenglen: attesa per Sinner

Il programma prosegue senza sosta sui due campi principali di Parigi: il Philippe Chatrier e il Suzanne Lenglen, dove si sta continuando a giocare sotto il tetto. Sul centrale Sofia Kenin ha battuto Caroline Garcia per 6-3 6-3 e Carlos Alcaraz ha avuto la meglio in quattro set per 6-3 6-4 2-6 6-2 su Jesper De Jong, mentre sul secondo campo di riferimento Stefanos Tsitsipas ha superato 6-3 6-2 6-7(2) 6-4 Daniel Altmaier e Ons Jabeur ha eliminato Camila Osorio per 6-3 1-6 6-3. Salvo anche il match di Jannik Sinner, che non prima delle 20:15 affronterà Richard Gasquet sullo Chatrier.