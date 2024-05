Pioggia no stop al Roland Garros, cosa cambia per Sinner e per il programma

Da Rafael Nadal a Novak Djokovic , da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz . Tanti campioni in campo, ma un'unica protagonista a tener banco in questa prima settimana di Roland Garros 2024 : la pioggia . La decisione dell'organizzazione di cancellare tutti i match in programma mercoledì sui campi non coperti, dove si è praticamente giocato per poco più di un'ora, può infatti cambiare completamente gli scenari di un intero torneo. Non solo per le condizioni del terreno, che sarà senza dubbio più pesante nei prossimi giorni, ma anche per una riprogrammazione dell'ordine di gioco che potrebbe creare svantaggi (o vantaggi) ai giocatori in gara.

Rivoluzione del programma

Non è la prima volta (e non sarà nemmeno l'ultima) che il maltempo monopolizza un torneo. A Parigi sarà necessario stravolgere i piani, ma non ci vorrà molto, pioggia permettendo, a tornare in pari con il programma. Se sui due campi principali, il Philippe Chatrier e il Suzanne Lenglen (muniti di tetto), i match saranno sempre garantiti, l'organizzazione del Roland Garros potrà contare nei prossimi giorni su altri 16 campi. Non tutti utilizzati e spesso, a partire dal secondo turno, adibiti a campi di allenamento. Da domani si giocherà invece su quanti più campi possibili per un programma sempre più fitto e tanti match in contemporanea.

Sinner, la pioggia cambia lo scenario per la corsa al numero uno?

Anche in caso di pioggia incessante i match di Sinner non saranno a rischio. In qualità di testa di serie numero due del tabellone, le partite dell'azzurro vengono programmate su uno dei due campi principali. A cambiare sono però le condizioni di gioco. Freddo e umido potrebbero essere un'incognita per l'anca di Jannik, che con il maltempo giocherà le sue partite indoor. Campi più pesanti e partite che potrebbero dunque potenzialmente allungarsi. Non cambierebbe nulla invece per ciò che riguarda il suo prossimo avversario. In caso di successo nella partita con Richard Gasuqet, inoltre, Sinner affronterà il vincitore della sfida tra Stan Wawrinka e Pavel Kotov, che si disputerà come da programma e senza rinvio sotto il tetto del Suzanne Lenglen.