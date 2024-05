Sinner, siparietto con Bartoli che vuole farlo parlare francese per forza

"Due parole in francese? No, non conosco il francese, non ancora. Mi dispiace ragazzi, non conosco la lingua; chissà, magari in futurò la imparerò. Ancora una volta, ci tengo a ringraziarvi per il supporto e ci vediamo al prossimo turno". Così un imbarazzato Jannik Sinner, sincero a margine del confronto con Richard Gasquet dopo esser stato sollecitato da Marion Bartoli a esprimersi in francese per salutare il pubblico di Parigi. Al termine del match di secondo turno del Roland Garros che l'ha visto protagonista, l'azzurro ha comunicato in inglese, come di consueto con la stampa e l'organizzazione dei tornei, ma non si è lasciato andare alla lingua transalpina. Nonostante ciò, l'ex tennista Bartoli ha tentato di dargli una mano sorridendo: "Davvero non conosci il francese, da italiano? Dai, ti aiuto". Siparietto simpatico tra l'intervistatrice e Sinner, sempre disponibile al contatto con gli appassionati.