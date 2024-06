Programma Roland Garros: Djokovic-Musetti in serata, in campo Zverev

L’importanza di Musetti-Djokovic e gli altri da tenere d’occhio

Terzo turno infuocato tra Musetti e Djokovic, con il primo volenteroso di stupire il mondo come è accaduto a Montecarlo nel 2023. In questa occasione, il creativo tennista di Carrara ha un’occasione straordinaria per “giocare di squadra”: qualora battesse il campione serbo, infatti, Musetti consegnerebbe la posizione numero uno del ranking ATP al connazionale Jannik Sinner, già agli ottavi di finale. Non si è visto il miglior Djokovic negli ultimi tempi, sebbene il tennista di Belgrado abbia alzato il livello nel contesto dell’ultima uscita contro Roberto Carballes Baena, conquistando una vittoria netta e convincente: appuntamento sul Philippe-Chatrier durante la sessione serale. In campo inoltre il già citato Zverev e Aryna Sabalenka, sempre sullo Chatrier, rispettivamente opposti a Tallon Griekspoor e Paula Badosa nel pomeriggio; il tedesco dovrà vedersela con il responsabile dell’eliminazione prematura di Luciano Darderi, mentre la bielorussa si confronterà con la sua migliore amica nel circuito. Il Suzanne-Lenglen sarà il palcoscenico per le prestazioni di Daniil Medvedev e Casper Ruud, l’uno impegnato con Tomas Machac, il quale ha eliminato Djokovic a Ginevra, e l’altro con Tomas Echeverry, discreto specialista sul rosso.

Cocciaretto/Trevisan e le coppie d’oro

Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan formeranno un duo a tinte azzurre sul Campo 14, con l’ambizione di intrattenere il pubblico di Parigi e superare l’ostacolo rappresentato dalle romene Bogdan/Cristian. Sfida non facile per le italiane, con Cocciaretto attualmente on fire e Trevisan alla ricerca di riscatto. Stefanos Tsitsipas farà coppia con il fratello Petros sul Campo 7: i greci sfideranno Molchanov/Smith e sono chiamati a dimostrare la loro sintonia tattica. Sempre sul Campo 7, Tsitsipas farà coppia qualche ora dopo con Paula Badosa, compagna anche fuori dal terreno di gioco, opponendosi alla coppia Shibahara/Lammons. Infine, da segnalare la presenza in programma di Andrea Vavassori, affiancato da Ljudmila Samsonova sul Campo 9 in un difficile confronto con Kudermetova/Bopanna.

Il programma completo

COURT PHILIPPE-CHATRIER

A partire dalle 12:00

Mertens [25] - Rybakina [4]

Badosa-Sabalenka [2]

Zverev [4] - Griekspoor [26]

Non prima delle 20:15

Djokovic [1] - Musetti [30]

COURT SUZANNE-LENGLEN

A partire dalle 11:00

Gracheva-Begu

Shelton [15] - Auger Aliassime [21] dal 4-5 (primo set), interrotta per pioggia

Machac-Medvedev [5]

Keys [14] - Navarro [22]

Etcheverry [28] - Ruud [7]

COURT SIMONNE-MATHIEU

A partire dalle 11:00

Zheng [7] - Avanesyan

Hurkacz [8] - Shapovalov dal 6-3, 7-6(0), 2-1 (terzo set), interrotta per pioggia

Andreescu-Paolini [12]

Kovalik-Rune [13]

Fritz [12] - Kokkinakis

COURT 14

A partire dalle 11:00

De Minaur [11] - Struff

Bergs-Dimitrov [10] dal 3-6, 1-2 (secondo set), interrotta per pioggia

Svitolina [15] - Bogdan

Cerundolo [23] - Paul [14]

Cocciaretto/Trevisan-Bogdan/Christian

COURT 7

A partire dalle 11:00

Added/Arribage-Balaji/Reyes Varela Martinez

Tsitsipas/P. Tsitsipas-Molchanov/Smith

Andreeva-Stearns

Shibahara/Lammons-Badosa/Tsitsipas

COURT 6

A partire dalle 11:00

Koolhof/Mektic [7] - Purcell/Thompson

Gauff/Siniakova [5] - Danilina/Xu

Murray/Venus [13] - Barrere/Pouille

Eikeri/Gonzalez-Sutjiadi/Withrow

COURT 8

A partire dalle 11:00

Muhammad/Sutjiadi-Kalinina/Yastremska

Escobar/Nedovyesov-Ram/Salisbury [3]

Peers/Safiullin-Gille/Vliegen [10]

Ferro/Herbert-Watson/Salisbury

Krejcikova/Vliegen-Vekic/Dodig

COURT 9

A partire dalle 11:00

Baptiste/Parks-Shibahara/Wang [10]

Carle/Parry-Bouzkova/Sorribes Tormo [10]

Luz/Zormann-Bopanna/Ebden [2]

Mies/Skupski [12] - Machac/Zhang

Kudermetova/Bopanna-Samsonova/Vavassori

COURT 10

A partire dalle 12:00

Heliovaara/Patten-Johnson/Mansouri

Blinkova/Rus-Eikeri/Neel [13]

COURT 11

A partire dalle 12:00

Frech/Tomova-Kenin/Mattek Sands [14]

Mihalikova/Noskova-Krejcikova/Siegemund [4]

Wang/Yuan-Melichar Martinez/Perez [2]

Johnson/Mansouri-Arneodo/Weissborn

COURT 12

A partire dalle 11:00

Granollers/Zeballos [1] - Erler/Miedler

Fernandez/Routliffe [9] - Guo/Jiang

Arevalo/Pavic [9] - Daniel/McDonald

Cornet/Mahut-Siegemund/Roger Vasselin [2]

Kichenok/Pavic-Bucsa/Molteni

COURT 13

A partire dalle 11:00

Kostyuk/Ruse-Burel/Paquet

Kato/Kichenok [16] - Lumsden/Wang

Eubanks/King-Nys/Zielinski

Potapova/Sizikova-Korpatsch/Marozava

Lechemia/Olivetti-Kato/Puetz