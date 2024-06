Roland Garros in famiglia per Tsitsipas: con il fratello e la fidanzata Badosa in doppio

Stefanos Tsitsipas disputerà due incontri nel corso del day 7 del Roland Garros 2024, entrambi in doppio. Match dal sapore diverso rispetto al solito per il greco, in quanto affiancherà due tennisti particolarmente importanti per la sua vita personale. Tsitsipas, infatti, farà coppia con il fratello Petros per il primo turno del torneo di doppio maschile, sfidando Molchanov/Smith, e con Paula Badosa, compagna anche fuori dal campo, contro Shibahara/Lammons. Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale in singolare e in attesa di affrontare l'azzurro Matteo Arnaldi, il tennista di Atene dovrà farsi trovare pronto anche in doppio.